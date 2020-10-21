https://ria.ru/20201021/medpomosch-1580844091.html
Медвузам поручили организовать участие ординаторов в оказании медпомощи
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил ректорам медвузов организовать участие ординаторов и студентов старших курсов в оказании медпомощи, чтобы... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:45
2020-10-21T15:45
2020-10-21T15:45
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> поручил ректорам медвузов организовать участие ординаторов и студентов старших курсов в оказании медпомощи, чтобы поддержать систему здравоохранения, сообщила пресс-служба ведомства."Михаил Мурашко поручил ректорам медицинских высших учебных заведений организовать участие ординаторов, аспирантов и студентов старших курсов в оказании медицинской помощи гражданам и тем самым поддержать систему здравоохранения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201021/privivka-1580820921.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество