https://ria.ru/20201021/medizdelie-1580791955.html

Минздрав рассказал, как искусственный интеллект помогает выявлять COVID

Технология искусственного интеллекта для выявления пневмонии у больных COVID-19 зарегистрировали как медицинское изделие, заявил замминистра здравоохранения... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T11:58

2020-10-21T11:58

2020-10-21T20:16

международный форум «открытые инновации – 2020»

павел пугачев

сергей морозов (политик)

москва

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Технология искусственного интеллекта для выявления пневмонии у больных COVID-19 зарегистрировали как медицинское изделие, заявил замминистра здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_pavel-pugachev/" target="_blank" data-auto="true">Павел Пугачев</a>.Он уточнил, что в ходе пандемии в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> применялись технологии искусственного интеллекта для распознавания пневмонии, вызванной COVID-19.Ранее главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Морозов</a> в интервью РИА Новости сообщал, что точность определения патологии легкого на снимке компьютерной томограммы с помощью технологии искусственного интеллекта составляет более 90%, при этом обработка снимка занимает всего 15 минут.

https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580047089.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный форум «открытые инновации – 2020» , павел пугачев, сергей морозов (политик), москва, технологии, общество