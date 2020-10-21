Минздрав рассказал, как искусственный интеллект помогает выявлять COVID
11:58 21.10.2020 (обновлено: 20:16 21.10.2020)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Технология искусственного интеллекта для выявления пневмонии у больных COVID-19 зарегистрировали как медицинское изделие, заявил замминистра здравоохранения России Павел Пугачев.
"У нас на сегодня одно медицинское изделие такое уже зарегистрировано, три находятся на регистрации в Росздравнадзоре",- сказал Пугачев на форуме "Открытые инновации".
Он уточнил, что в ходе пандемии в Москве применялись технологии искусственного интеллекта для распознавания пневмонии, вызванной COVID-19.
"Эти технологии нам нужно как можно быстрее легализовывать как медицинские изделия, чтобы они вошли как в текущую практику медицинских работников, так и с точки зрения ассистента для пациента, чтобы они могли им воспользоваться как дополнительным ресурсом", - пояснил Пугачев.
Ранее главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов в интервью РИА Новости сообщал, что точность определения патологии легкого на снимке компьютерной томограммы с помощью технологии искусственного интеллекта составляет более 90%, при этом обработка снимка занимает всего 15 минут.