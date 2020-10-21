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Минздрав рассказал, как искусственный интеллект помогает выявлять COVID
Технология искусственного интеллекта для выявления пневмонии у больных COVID-19 зарегистрировали как медицинское изделие, заявил замминистра здравоохранения... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:58
2020-10-21T20:16
международный форум «открытые инновации – 2020»
павел пугачев
сергей морозов (политик)
москва
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Технология искусственного интеллекта для выявления пневмонии у больных COVID-19 зарегистрировали как медицинское изделие, заявил замминистра здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_pavel-pugachev/" target="_blank" data-auto="true">Павел Пугачев</a>.Он уточнил, что в ходе пандемии в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> применялись технологии искусственного интеллекта для распознавания пневмонии, вызванной COVID-19.Ранее главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Морозов</a> в интервью РИА Новости сообщал, что точность определения патологии легкого на снимке компьютерной томограммы с помощью технологии искусственного интеллекта составляет более 90%, при этом обработка снимка занимает всего 15 минут.
https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580047089.html
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международный форум «открытые инновации – 2020» , павел пугачев, сергей морозов (политик), москва, технологии, общество

Минздрав рассказал, как искусственный интеллект помогает выявлять COVID

11:58 21.10.2020 (обновлено: 20:16 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Технология искусственного интеллекта для выявления пневмонии у больных COVID-19 зарегистрировали как медицинское изделие, заявил замминистра здравоохранения России Павел Пугачев.
"У нас на сегодня одно медицинское изделие такое уже зарегистрировано, три находятся на регистрации в Росздравнадзоре",- сказал Пугачев на форуме "Открытые инновации".
Он уточнил, что в ходе пандемии в Москве применялись технологии искусственного интеллекта для распознавания пневмонии, вызванной COVID-19.
"Эти технологии нам нужно как можно быстрее легализовывать как медицинские изделия, чтобы они вошли как в текущую практику медицинских работников, так и с точки зрения ассистента для пациента, чтобы они могли им воспользоваться как дополнительным ресурсом", - пояснил Пугачев.
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Ранее главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов в интервью РИА Новости сообщал, что точность определения патологии легкого на снимке компьютерной томограммы с помощью технологии искусственного интеллекта составляет более 90%, при этом обработка снимка занимает всего 15 минут.
 
Международный форум «Открытые инновации – 2020»Павел ПугачевСергей Морозов (политик)МоскваТехнологииОбщество
 
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