https://ria.ru/20201021/mecheti-1580842103.html
Мечетям Татарстана рекомендовали вновь ввести ограничения из-за COVID-19
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин призвал духовенство республики сократить время пятничного общего намаза до 10-15 минут из-за угрозы коронавируса, подобные... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:38
2020-10-21T15:38
2020-10-21T16:39
религия
распространение нового коронавируса
новости - религия и мировоззрение
камиль самигуллин
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин призвал духовенство республики сократить время пятничного общего намаза до 10-15 минут из-за угрозы коронавируса, подобные ограничения действовали весной этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ).Кроме того, он призвал духовенство и верующих к строгому соблюдению всех противовирусных мер. Так, в мечетях запрещено появляться без маски. Кроме того, молящиеся должны приходить туда только со своими ковриками для намаза."Людям старше 65 лет и с ослабленным иммунитетом рекомендуется воздержаться от посещения мечетей", - говорится в распоряжении муфтия Татарстана.
https://ria.ru/20201007/samoizolyatsiya-1578610296.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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религия, новости - религия и мировоззрение, камиль самигуллин, здоровье - общество
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин призвал духовенство республики сократить время пятничного общего намаза до 10-15 минут из-за угрозы коронавируса, подобные ограничения действовали весной этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ).
"К сожалению, риск новых вспышек и распространения коронавирусной инфекции все еще существует. Я искренне прошу уберечь мечети от того, чтобы они стали причиной этого, и призываю ограничить по времени совершение пятничного намаза и вагаза до 10-15 минут. Тем же, кто опасается инфицирования, считаю допустимым покинуть мечеть после обязательной (фарз) молитвы и приветствия", - приводит ДУМ РТ текст обращения Самигуллина к муфтиям и имамам Татарстана.
Кроме того, он призвал духовенство и верующих к строгому соблюдению всех противовирусных мер. Так, в мечетях запрещено появляться без маски. Кроме того, молящиеся должны приходить туда только со своими ковриками для намаза.
"Людям старше 65 лет и с ослабленным иммунитетом рекомендуется воздержаться от посещения мечетей", - говорится в распоряжении муфтия Татарстана.