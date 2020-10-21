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Мечетям Татарстана рекомендовали вновь ввести ограничения из-за COVID-19
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин призвал духовенство республики сократить время пятничного общего намаза до 10-15 минут из-за угрозы коронавируса, подобные... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:38
2020-10-21T16:39
религия
распространение нового коронавируса
новости - религия и мировоззрение
камиль самигуллин
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин призвал духовенство республики сократить время пятничного общего намаза до 10-15 минут из-за угрозы коронавируса, подобные ограничения действовали весной этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ).Кроме того, он призвал духовенство и верующих к строгому соблюдению всех противовирусных мер. Так, в мечетях запрещено появляться без маски. Кроме того, молящиеся должны приходить туда только со своими ковриками для намаза."Людям старше 65 лет и с ослабленным иммунитетом рекомендуется воздержаться от посещения мечетей", - говорится в распоряжении муфтия Татарстана.
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религия, новости - религия и мировоззрение, камиль самигуллин, здоровье - общество

Мечетям Татарстана рекомендовали вновь ввести ограничения из-за COVID-19

15:38 21.10.2020 (обновлено: 16:39 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГалеевская мечеть в Казани
Галеевская мечеть в Казани - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин призвал духовенство республики сократить время пятничного общего намаза до 10-15 минут из-за угрозы коронавируса, подобные ограничения действовали весной этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ).
"К сожалению, риск новых вспышек и распространения коронавирусной инфекции все еще существует. Я искренне прошу уберечь мечети от того, чтобы они стали причиной этого, и призываю ограничить по времени совершение пятничного намаза и вагаза до 10-15 минут. Тем же, кто опасается инфицирования, считаю допустимым покинуть мечеть после обязательной (фарз) молитвы и приветствия", - приводит ДУМ РТ текст обращения Самигуллина к муфтиям и имамам Татарстана.
Кроме того, он призвал духовенство и верующих к строгому соблюдению всех противовирусных мер. Так, в мечетях запрещено появляться без маски. Кроме того, молящиеся должны приходить туда только со своими ковриками для намаза.
"Людям старше 65 лет и с ослабленным иммунитетом рекомендуется воздержаться от посещения мечетей", - говорится в распоряжении муфтия Татарстана.
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Распространение нового коронавирусаРелигияНовости - Религия и мировоззрениеКамиль СамигуллинЗдоровье - Общество
 
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