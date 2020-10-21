https://ria.ru/20201021/mecheti-1580842103.html

Мечетям Татарстана рекомендовали вновь ввести ограничения из-за COVID-19

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин призвал духовенство республики сократить время пятничного общего намаза до 10-15 минут из-за угрозы коронавируса, подобные... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:38

2020-10-21T15:38

2020-10-21T16:39

религия

распространение нового коронавируса

новости - религия и мировоззрение

камиль самигуллин

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин призвал духовенство республики сократить время пятничного общего намаза до 10-15 минут из-за угрозы коронавируса, подобные ограничения действовали весной этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ).Кроме того, он призвал духовенство и верующих к строгому соблюдению всех противовирусных мер. Так, в мечетях запрещено появляться без маски. Кроме того, молящиеся должны приходить туда только со своими ковриками для намаза."Людям старше 65 лет и с ослабленным иммунитетом рекомендуется воздержаться от посещения мечетей", - говорится в распоряжении муфтия Татарстана.

https://ria.ru/20201007/samoizolyatsiya-1578610296.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, камиль самигуллин, здоровье - общество