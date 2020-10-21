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https://ria.ru/20201021/maski-1580757082.html
Мэрия Екатеринбурга объяснила слова главы города о людях без масок
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не призывал выгонять из транспорта людей без масок, заявили РИА Новости в городской администрации. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T07:43
2020-10-21T09:30
александр высокинский
екатеринбург
казань
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт — РИА Новости.</strong> Глава Екатеринбурга <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vysokinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Высокинский</a> не призывал выгонять из транспорта людей без масок, заявили РИА Новости в городской администрации.Там отметили, что фраза вырвана из контекста. В пресс-службе отметили, что в транспорте и торговых точках Екатеринбурга и так проводятся рейды, проверяющие, чтобы люди носили маски. Слова главы города прозвучали во время прямого эфира сетевого издания <a href="https://www.e1.ru/" target="_blank">E1.ru</a>. На вопрос журналиста, можно ли самим пассажирам "выгонять ковид-диссидентов из транспорта", Высокинский ответил: "Можно и нужно". Он добавил, что заболеваемость растет, но городские власти предпринимают максимум усилий, чтобы не войти в режим ограничений. Однако если не соблюдать "элементарные условия", ограничения все же придется вводить.За последние сутки в Екатеринбурге выявили 258 случаев COVID-19, а общее число инфицированных превышает 33 тысячи. Умерли за все время 708 человек, более 25 тысяч выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/maska-1580656834.html
ну что обделался? деятель...
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екатеринбург
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александр высокинский, екатеринбург, казань, происшествия

Мэрия Екатеринбурга объяснила слова главы города о людях без масок

07:43 21.10.2020 (обновлено: 09:30 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЖенщина в защитной маске прикладывает социальную карту к валидатору в салоне автобуса
Женщина в защитной маске прикладывает социальную карту к валидатору в салоне автобуса - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не призывал выгонять из транспорта людей без масок, заявили РИА Новости в городской администрации.
Там отметили, что фраза вырвана из контекста.

"Понятно же, что он не говорит, что нужно выталкивать. <…> Он призывает просто к гражданской ответственности, к взаимоуважению, чтобы люди понимали, что ситуация серьезная. Она под контролем, но она серьезная", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что в транспорте и торговых точках Екатеринбурга и так проводятся рейды, проверяющие, чтобы люди носили маски.
Слова главы города прозвучали во время прямого эфира сетевого издания E1.ru. На вопрос журналиста, можно ли самим пассажирам "выгонять ковид-диссидентов из транспорта", Высокинский ответил: "Можно и нужно". Он добавил, что заболеваемость растет, но городские власти предпринимают максимум усилий, чтобы не войти в режим ограничений. Однако если не соблюдать "элементарные условия", ограничения все же придется вводить.
За последние сутки в Екатеринбурге выявили 258 случаев COVID-19, а общее число инфицированных превышает 33 тысячи. Умерли за все время 708 человек, более 25 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Ситуация с коронавирусом в городах России - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
04:00Сказано в эфире
Сколько можно носить многоразовую маску?Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников в интервью радио Sputnik сравнил правила использования одноразовых и многоразовых защитных масок.
 
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Александр ВысокинскийЕкатеринбургКазаньПроисшествия
 
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