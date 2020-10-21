Мэрия Екатеринбурга объяснила слова главы города о людях без масок
07:43 21.10.2020 (обновлено: 09:30 21.10.2020)
© РИА Новости / Максим БлиновЖенщина в защитной маске прикладывает социальную карту к валидатору в салоне автобуса
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не призывал выгонять из транспорта людей без масок, заявили РИА Новости в городской администрации.
Там отметили, что фраза вырвана из контекста.
"Понятно же, что он не говорит, что нужно выталкивать. <…> Он призывает просто к гражданской ответственности, к взаимоуважению, чтобы люди понимали, что ситуация серьезная. Она под контролем, но она серьезная", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что в транспорте и торговых точках Екатеринбурга и так проводятся рейды, проверяющие, чтобы люди носили маски.
Слова главы города прозвучали во время прямого эфира сетевого издания E1.ru. На вопрос журналиста, можно ли самим пассажирам "выгонять ковид-диссидентов из транспорта", Высокинский ответил: "Можно и нужно". Он добавил, что заболеваемость растет, но городские власти предпринимают максимум усилий, чтобы не войти в режим ограничений. Однако если не соблюдать "элементарные условия", ограничения все же придется вводить.
За последние сутки в Екатеринбурге выявили 258 случаев COVID-19, а общее число инфицированных превышает 33 тысячи. Умерли за все время 708 человек, более 25 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.