https://ria.ru/20201021/maski-1580757082.html

Мэрия Екатеринбурга объяснила слова главы города о людях без масок

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не призывал выгонять из транспорта людей без масок, заявили РИА Новости в городской администрации. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T07:43

2020-10-21T07:43

2020-10-21T09:30

александр высокинский

екатеринбург

казань

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт — РИА Новости.</strong> Глава Екатеринбурга <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vysokinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Высокинский</a> не призывал выгонять из транспорта людей без масок, заявили РИА Новости в городской администрации.Там отметили, что фраза вырвана из контекста. В пресс-службе отметили, что в транспорте и торговых точках Екатеринбурга и так проводятся рейды, проверяющие, чтобы люди носили маски. Слова главы города прозвучали во время прямого эфира сетевого издания <a href="https://www.e1.ru/" target="_blank">E1.ru</a>. На вопрос журналиста, можно ли самим пассажирам "выгонять ковид-диссидентов из транспорта", Высокинский ответил: "Можно и нужно". Он добавил, что заболеваемость растет, но городские власти предпринимают максимум усилий, чтобы не войти в режим ограничений. Однако если не соблюдать "элементарные условия", ограничения все же придется вводить.За последние сутки в Екатеринбурге выявили 258 случаев COVID-19, а общее число инфицированных превышает 33 тысячи. Умерли за все время 708 человек, более 25 тысяч выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201021/maska-1580656834.html

Игорь Кот ну что обделался? деятель... 18

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екатеринбург

казань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр высокинский, екатеринбург, казань, происшествия