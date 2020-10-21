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https://ria.ru/20201021/maska-1580825308.html
Назван правильный способ носить маску
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как правильно носить медицинскую маску, сообщает Sputnik Узбекистан. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:28
2020-10-21T14:28
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> рассказал, как правильно носить медицинскую маску, сообщает <a href="https://uz.sputniknews.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Узбекистан.</a>По его мнению, не имеет значения, какой стороной надевать маску, главным условием является плотное прилегание к носу жесткого ребра с фиксатором.Как отмечает Sputnik Узбекистан, производители тем не менее утверждают, что каждый слой маски обладает своими характеристиками, которые влияют на комфорт и длительность ношения. Так, внутренний слой, который часто имеет белый цвет, защищает от окружающей среды, впитывает влагу и предотвращает формирование испарений внутри маски. Внешняя сторона, цветная, наоборот, отталкивает влагу и препятствует попаданию на кожу опасных жидкостей извне.Поэтому маску следует носить так, чтобы именно внутренний слой плотно прилегал к носу.&nbsp;<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580824201.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Назван правильный способ носить маску

14:28 21.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как правильно носить медицинскую маску, сообщает Sputnik Узбекистан.
По его мнению, не имеет значения, какой стороной надевать маску, главным условием является плотное прилегание к носу жесткого ребра с фиксатором.
Как отмечает Sputnik Узбекистан, производители тем не менее утверждают, что каждый слой маски обладает своими характеристиками, которые влияют на комфорт и длительность ношения. Так, внутренний слой, который часто имеет белый цвет, защищает от окружающей среды, впитывает влагу и предотвращает формирование испарений внутри маски. Внешняя сторона, цветная, наоборот, отталкивает влагу и препятствует попаданию на кожу опасных жидкостей извне.
Поэтому маску следует носить так, чтобы именно внутренний слой плотно прилегал к носу. 
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
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