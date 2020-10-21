https://ria.ru/20201021/mandalorets-1580644985.html

В новом ролике второго сезона "Мандалорца" появляется Малыш Йода

На YouTube канале Star Wars появился новый ролик второго сезона сериала "Мандалорец", премьера которого состоится на Disney+ уже 30 октября. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T07:15

2020-10-21T07:15

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культура

йода ("звездные войны")

кино и сериалы

новости культуры

youtube

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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube канале Star Wars <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ICuqzhViWAI&feature=emb_title" target="_blank">появился</a> новый ролик второго сезона сериала "Мандалорец", премьера которого состоится на Disney+ уже 30 октября. В коротком видео есть традиционные для франшизы спецэффекты, впечатляющие пейзажи, и, конечно, главный герой с Малышом Йодой. Мандадорец говорит друзьям, что ему необходима помощь, чтобы доставить Йоду к "своим", и подчеркивает, что они пока неразлучны: "Он повсюду следует за мной".Шоураннер проекта, который также выступает одним из исполнительных продюсеров, Джон Фавро. В главной роли Педро Паскаль. Во втором сезоне сериала принимают участие Джина Карано, Карл Уэзерс, Джанкарло Эспозито.

https://ria.ru/20201017/mandalorets-1580186710.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йода ("звездные войны"), кино и сериалы, новости культуры, youtube