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https://ria.ru/20201021/mandalorets-1580644985.html
В новом ролике второго сезона "Мандалорца" появляется Малыш Йода
На YouTube канале Star Wars появился новый ролик второго сезона сериала "Мандалорец", премьера которого состоится на Disney+ уже 30 октября. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T07:15
2020-10-21T07:27
культура
йода ("звездные войны")
кино и сериалы
новости культуры
youtube
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube канале Star Wars <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ICuqzhViWAI&amp;feature=emb_title" target="_blank">появился</a> новый ролик второго сезона сериала "Мандалорец", премьера которого состоится на Disney+ уже 30 октября. В коротком видео есть традиционные для франшизы спецэффекты, впечатляющие пейзажи, и, конечно, главный герой с Малышом Йодой. Мандадорец говорит друзьям, что ему необходима помощь, чтобы доставить Йоду к "своим", и подчеркивает, что они пока неразлучны: "Он повсюду следует за мной".Шоураннер проекта, который также выступает одним из исполнительных продюсеров, Джон Фавро. В главной роли Педро Паскаль. Во втором сезоне сериала принимают участие Джина Карано, Карл Уэзерс, Джанкарло Эспозито.
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йода ("звездные войны"), кино и сериалы, новости культуры, youtube

В новом ролике второго сезона "Мандалорца" появляется Малыш Йода

07:15 21.10.2020 (обновлено: 07:27 21.10.2020)
 
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. На YouTube канале Star Wars появился новый ролик второго сезона сериала "Мандалорец", премьера которого состоится на Disney+ уже 30 октября.
В коротком видео есть традиционные для франшизы спецэффекты, впечатляющие пейзажи, и, конечно, главный герой с Малышом Йодой.
Мандадорец говорит друзьям, что ему необходима помощь, чтобы доставить Йоду к "своим", и подчеркивает, что они пока неразлучны: "Он повсюду следует за мной".
Шоураннер проекта, который также выступает одним из исполнительных продюсеров, Джон Фавро. В главной роли Педро Паскаль. Во втором сезоне сериала принимают участие Джина Карано, Карл Уэзерс, Джанкарло Эспозито.
Кадр из сериала Мандалорец - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
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КультураЙода ("Звездные войны")Кино и сериалыНовости культурыYouTube
 
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