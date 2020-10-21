https://ria.ru/20201021/maksyutov-1580827451.html

Директор "Вектора" ответил на критику российской вакцины от COVID-19

Большая часть критики в адрес российской вакцины от коронавируса необоснованна, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T14:42

2020-10-21T14:42

2020-10-21T14:42

распространение нового коронавируса

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Большая часть критики в адрес российской вакцины от коронавируса необоснованна, заявил директор центра "Вектор" <a href="https://ria.ru/person_rinat-maksyutov" target="_blank">Ринат Максютов</a>.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> на прошлой неделе объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579925148.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество