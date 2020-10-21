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https://ria.ru/20201021/maksyutov-1580827451.html
Директор "Вектора" ответил на критику российской вакцины от COVID-19
Большая часть критики в адрес российской вакцины от коронавируса необоснованна, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:42
2020-10-21T14:42
распространение нового коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Большая часть критики в адрес российской вакцины от коронавируса необоснованна, заявил директор центра "Вектор" <a href="https://ria.ru/person_rinat-maksyutov" target="_blank">Ринат Максютов</a>.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> на прошлой неделе объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579925148.html
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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество

Директор "Вектора" ответил на критику российской вакцины от COVID-19

14:42 21.10.2020
 
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru/ Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов
Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор Ринат Максютов - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru/ Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Большая часть критики в адрес российской вакцины от коронавируса необоснованна, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"Анализируя весь шквал критики, мы видим, что подавляющая её часть совершенно необоснованна, нас критикуют, но мы движемся дальше и все вместе выполняем благое дело", - сказал Максютов на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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Распространение нового коронавирусаРинат МаксютовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоОбщество
 
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