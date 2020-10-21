https://ria.ru/20201021/makron-1580909859.html
Макрон назвал убитого учителя лицом республики
Жестоко убитый под Парижем 47-летний учитель истории Самюэль Пати стал лицом республики, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T21:54
2020-10-21T21:54
2020-10-21T21:54
убийство учителя во франции
эммануэль макрон
франция
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Жестоко убитый под <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижем</a> 47-летний учитель истории Самюэль Пати стал лицом республики, заявил президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a>.Национальная церемония прощания с Пати проходила в среду вечером в почетном дворе Сорбонны, одного из старейших университетов мира. На нее прибыла семья Пати, коллеги-преподаватели, члены правительства, парламентарии, мэр Парижа.Он подчеркнул, что Франция продолжит защищать свободу, которой учил Пати."Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступают", - заверил французский лидер.Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры. Президент Франции назвал произошедшее террористическим актом.
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
https://ria.ru/20201021/uchitel-1580867514.html
https://ria.ru/20201020/uchitel-1580597310.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство учителя во франции, эммануэль макрон, франция, париж, в мире
ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости.
Жестоко убитый под Парижем
47-летний учитель истории Самюэль Пати стал лицом республики, заявил президент Франции Эммануэль Макрон
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Национальная церемония прощания с Пати проходила в среду вечером в почетном дворе Сорбонны, одного из старейших университетов мира. На нее прибыла семья Пати, коллеги-преподаватели, члены правительства, парламентарии, мэр Парижа.
"Самюэль Пати… стал лицом республики, нашего желания разбить террористов… жить как сообщество свободных граждан в нашей стране, нашей решимости продолжать учиться, продолжать преподавать, быть свободными. И мы продолжим, учитель", - сказал Макрон на церемонии прощания в Сорбонне.
Он подчеркнул, что Франция продолжит защищать свободу, которой учил Пати.
"Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступают", - заверил французский лидер.
"Мы продолжим эту борьбу за свободу, лицом которой вы сейчас являетесь... Потому что во Франции учитель и свет никогда не угаснут", - заключил Макрон.
Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры. Президент Франции назвал произошедшее террористическим актом.