https://ria.ru/20201021/makron-1580909859.html

Макрон назвал убитого учителя лицом республики

Жестоко убитый под Парижем 47-летний учитель истории Самюэль Пати стал лицом республики, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T21:54

2020-10-21T21:54

2020-10-21T21:54

убийство учителя во франции

эммануэль макрон

франция

париж

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Жестоко убитый под <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижем</a> 47-летний учитель истории Самюэль Пати стал лицом республики, заявил президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a>.Национальная церемония прощания с Пати проходила в среду вечером в почетном дворе Сорбонны, одного из старейших университетов мира. На нее прибыла семья Пати, коллеги-преподаватели, члены правительства, парламентарии, мэр Парижа.Он подчеркнул, что Франция продолжит защищать свободу, которой учил Пати."Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступают", - заверил французский лидер.Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры. Президент Франции назвал произошедшее террористическим актом.

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https://ria.ru/20201021/uchitel-1580867514.html

https://ria.ru/20201020/uchitel-1580597310.html

франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, эммануэль макрон, франция, париж, в мире