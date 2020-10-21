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https://ria.ru/20201021/makron-1580909859.html
Макрон назвал убитого учителя лицом республики
Жестоко убитый под Парижем 47-летний учитель истории Самюэль Пати стал лицом республики, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T21:54
2020-10-21T21:54
убийство учителя во франции
эммануэль макрон
франция
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Жестоко убитый под <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижем</a> 47-летний учитель истории Самюэль Пати стал лицом республики, заявил президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a>.Национальная церемония прощания с Пати проходила в среду вечером в почетном дворе Сорбонны, одного из старейших университетов мира. На нее прибыла семья Пати, коллеги-преподаватели, члены правительства, парламентарии, мэр Парижа.Он подчеркнул, что Франция продолжит защищать свободу, которой учил Пати."Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступают", - заверил французский лидер.Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры. Президент Франции назвал произошедшее террористическим актом.
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
https://ria.ru/20201021/uchitel-1580867514.html
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франция
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убийство учителя во франции, эммануэль макрон, франция, париж, в мире

Макрон назвал убитого учителя лицом республики

21:54 21.10.2020
 
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© AP Photo / Julien de Rosa
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Жестоко убитый под Парижем 47-летний учитель истории Самюэль Пати стал лицом республики, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Национальная церемония прощания с Пати проходила в среду вечером в почетном дворе Сорбонны, одного из старейших университетов мира. На нее прибыла семья Пати, коллеги-преподаватели, члены правительства, парламентарии, мэр Парижа.
Люди собираются на месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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"Самюэль Пати… стал лицом республики, нашего желания разбить террористов… жить как сообщество свободных граждан в нашей стране, нашей решимости продолжать учиться, продолжать преподавать, быть свободными. И мы продолжим, учитель", - сказал Макрон на церемонии прощания в Сорбонне.

Он подчеркнул, что Франция продолжит защищать свободу, которой учил Пати.
"Мы не откажемся от карикатур, от рисунков, даже если другие отступают", - заверил французский лидер.
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"Мы продолжим эту борьбу за свободу, лицом которой вы сейчас являетесь... Потому что во Франции учитель и свет никогда не угаснут", - заключил Макрон.

Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры. Президент Франции назвал произошедшее террористическим актом.
Люди собираются на месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Убийство учителя во ФранцииЭммануэль МакронФранцияПарижВ мире
 
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