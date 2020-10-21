https://ria.ru/20201021/luzha-1580762627.html

Девушки на sup-бордах устроили фотосессию в одной из луж Южно-Сахалинска

Девушки на досках для sup-серфинга устроили фотосессию в одной из луж Южно-Сахалинска, так они пытаются привлечь внимание к проблеме дворов областного центра,... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T09:11

2020-10-21T09:11

2020-10-21T09:30

южно-сахалинск

общество

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Девушки на досках для sup-серфинга устроили фотосессию в одной из луж <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинска</a>, так они пытаются привлечь внимание к проблеме дворов областного центра, фото появились в среду в Instagram <a href="https://www.instagram.com/ya_luzha_u_doma/?utm_source=ig_embed" target="_blank">Ya_luzha_u_doma</a>.Это уже вторая лужа Южно-Сахалинска, внимание к которой привлекают подобным образом. В начале сентября у 25-летней лужи возле дома №10 по улице Тихоокеанской появился Instagram. За месяц на нее подписалось более 14 тысяч человек.В пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска пояснили, что о проблеме с лужей на улице Тихоокеанской известно давно, специалисты постоянно следят за ситуацией и регулярно ее отсыпают. "У нас уже есть проект ремонта этого двора на следующий год, есть график ремонтов, которого мы придерживаемся", - сообщил представитель мэрии. Что касается лужи на улице Украинской, по данным мэрии, этот двор также будет отремонтирован в соответствии официальным с планом-графиком. В мэрии сообщили, что в этом году в городе ведется ремонт 20 дворовых территорий у 54 домов.

https://ria.ru/20201005/yuzhno-sakhalinsk-1578201821.html

южно-сахалинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, общество