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Девушки на sup-бордах устроили фотосессию в одной из луж Южно-Сахалинска
Девушки на досках для sup-серфинга устроили фотосессию в одной из луж Южно-Сахалинска, так они пытаются привлечь внимание к проблеме дворов областного центра,... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T09:11
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южно-сахалинск
общество
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Девушки на досках для sup-серфинга устроили фотосессию в одной из луж <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинска</a>, так они пытаются привлечь внимание к проблеме дворов областного центра, фото появились в среду в Instagram <a href="https://www.instagram.com/ya_luzha_u_doma/?utm_source=ig_embed" target="_blank">Ya_luzha_u_doma</a>.Это уже вторая лужа Южно-Сахалинска, внимание к которой привлекают подобным образом. В начале сентября у 25-летней лужи возле дома №10 по улице Тихоокеанской появился Instagram. За месяц на нее подписалось более 14 тысяч человек.В пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска пояснили, что о проблеме с лужей на улице Тихоокеанской известно давно, специалисты постоянно следят за ситуацией и регулярно ее отсыпают. "У нас уже есть проект ремонта этого двора на следующий год, есть график ремонтов, которого мы придерживаемся", - сообщил представитель мэрии. Что касается лужи на улице Украинской, по данным мэрии, этот двор также будет отремонтирован в соответствии официальным с планом-графиком. В мэрии сообщили, что в этом году в городе ведется ремонт 20 дворовых территорий у 54 домов.
https://ria.ru/20201005/yuzhno-sakhalinsk-1578201821.html
южно-сахалинск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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южно-сахалинск, общество

Девушки на sup-бордах устроили фотосессию в одной из луж Южно-Сахалинска

09:11 21.10.2020 (обновлено: 09:30 21.10.2020)
 
© Depositphotos / IraGirichBOДевушка на sup-борде
Девушка на sup-борде - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Depositphotos / IraGirichBO
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 окт - РИА Новости. Девушки на досках для sup-серфинга устроили фотосессию в одной из луж Южно-Сахалинска, так они пытаются привлечь внимание к проблеме дворов областного центра, фото появились в среду в Instagram Ya_luzha_u_doma.
"У нас в области активно развивают туризм и вкладывают немалые деньги в эту отрасль... Но, чтобы "ублажить" искушённого, можно даже сказать "более дорогого" туриста нам необходимо иметь нечто уникальное... И такое место у нас в городе есть... А где ещё можно погонять на досках и наделать классных фоток с отдыха в нашем городе, как не в луже во дворе дома 111-Б по улице Украинская?", - сообщает владелец Instagram-аккаунта.
Это уже вторая лужа Южно-Сахалинска, внимание к которой привлекают подобным образом. В начале сентября у 25-летней лужи возле дома №10 по улице Тихоокеанской появился Instagram. За месяц на нее подписалось более 14 тысяч человек.
В пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска пояснили, что о проблеме с лужей на улице Тихоокеанской известно давно, специалисты постоянно следят за ситуацией и регулярно ее отсыпают. "У нас уже есть проект ремонта этого двора на следующий год, есть график ремонтов, которого мы придерживаемся", - сообщил представитель мэрии. Что касается лужи на улице Украинской, по данным мэрии, этот двор также будет отремонтирован в соответствии официальным с планом-графиком. В мэрии сообщили, что в этом году в городе ведется ремонт 20 дворовых территорий у 54 домов.
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