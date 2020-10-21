Девушки на sup-бордах устроили фотосессию в одной из луж Южно-Сахалинска
09:11 21.10.2020 (обновлено: 09:30 21.10.2020)
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 окт - РИА Новости. Девушки на досках для sup-серфинга устроили фотосессию в одной из луж Южно-Сахалинска, так они пытаются привлечь внимание к проблеме дворов областного центра, фото появились в среду в Instagram Ya_luzha_u_doma.
"У нас в области активно развивают туризм и вкладывают немалые деньги в эту отрасль... Но, чтобы "ублажить" искушённого, можно даже сказать "более дорогого" туриста нам необходимо иметь нечто уникальное... И такое место у нас в городе есть... А где ещё можно погонять на досках и наделать классных фоток с отдыха в нашем городе, как не в луже во дворе дома 111-Б по улице Украинская?", - сообщает владелец Instagram-аккаунта.
Это уже вторая лужа Южно-Сахалинска, внимание к которой привлекают подобным образом. В начале сентября у 25-летней лужи возле дома №10 по улице Тихоокеанской появился Instagram. За месяц на нее подписалось более 14 тысяч человек.
В пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска пояснили, что о проблеме с лужей на улице Тихоокеанской известно давно, специалисты постоянно следят за ситуацией и регулярно ее отсыпают. "У нас уже есть проект ремонта этого двора на следующий год, есть график ремонтов, которого мы придерживаемся", - сообщил представитель мэрии. Что касается лужи на улице Украинской, по данным мэрии, этот двор также будет отремонтирован в соответствии официальным с планом-графиком. В мэрии сообщили, что в этом году в городе ведется ремонт 20 дворовых территорий у 54 домов.