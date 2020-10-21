https://ria.ru/20201021/lokdaun-1580803661.html

В Кремле оценили возможность введения нерабочих дней

Разговоров о локдауне и нерабочих днях не ведется, рассказал журналистам пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T12:47

2020-10-21T12:47

2020-10-21T13:21

дмитрий песков

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Разговоров о локдауне и нерабочих днях не ведется, рассказал журналистам пресс-секретарь главы президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Песков отметил, что весной был введен локдаун, потому что тогда не было средства индивидуальной защиты, не было развернуто их производство, был дефицит ИВЛ."Только проходило укомплектование кислородными линиями лечебных учреждений, налаживалась инфраструктура системы здравоохранения, заточенная на борьбу с этой пандемией. Вот поэтому тогда были необходимы крайние меры предосторожности. Сейчас эта проделанная работа дала свои результаты. Система готова выдерживать то давление, которое сейчас на нее оказывается пандемией", - добавил Песков.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201019/lokdaun-1580453380.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество