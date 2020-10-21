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https://ria.ru/20201021/lokdaun-1580803661.html
В Кремле оценили возможность введения нерабочих дней
Разговоров о локдауне и нерабочих днях не ведется, рассказал журналистам пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:47
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Разговоров о локдауне и нерабочих днях не ведется, рассказал журналистам пресс-секретарь главы президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Песков отметил, что весной был введен локдаун, потому что тогда не было средства индивидуальной защиты, не было развернуто их производство, был дефицит ИВЛ."Только проходило укомплектование кислородными линиями лечебных учреждений, налаживалась инфраструктура системы здравоохранения, заточенная на борьбу с этой пандемией. Вот поэтому тогда были необходимы крайние меры предосторожности. Сейчас эта проделанная работа дала свои результаты. Система готова выдерживать то давление, которое сейчас на нее оказывается пандемией", - добавил Песков.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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дмитрий песков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В Кремле оценили возможность введения нерабочих дней

12:47 21.10.2020 (обновлено: 13:21 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Разговоров о локдауне и нерабочих днях не ведется, рассказал журналистам пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких разговоров об этом не ведется", - ответил Песков на вопрос о возможном введении локдауна или возможности нерабочих дней.
Песков отметил, что весной был введен локдаун, потому что тогда не было средства индивидуальной защиты, не было развернуто их производство, был дефицит ИВЛ.
"Только проходило укомплектование кислородными линиями лечебных учреждений, налаживалась инфраструктура системы здравоохранения, заточенная на борьбу с этой пандемией. Вот поэтому тогда были необходимы крайние меры предосторожности. Сейчас эта проделанная работа дала свои результаты. Система готова выдерживать то давление, которое сейчас на нее оказывается пандемией", - добавил Песков.
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