Источник рассказал подробности гибели школьника в Лобне от взрыва снаряда
© СК РФСотрудник СК России на месте взрыва в центре дополнительного образования в Лобне
© СК РФ
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Правоохранители при обысках в кабинете учебного центра в Лобне, где накануне погиб подросток из-за взрыва боеприпаса, и по месту жительства педагога обнаружили боевое оружие времен Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что 14-летний подросток погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасами. По предварительным данным СК, мальчик находился в центре дополнительного образования, где у него в руках сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. Позднее стало известно, что правоохранители задержали директора центра и педагога дополнительного образования Они подозреваются в "незаконном обороте оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору" и "халатности, повлёкшей за собой смерть человека".
"В ходе обысков в кабинете учебного заведения в Лобне в Московской области и по месту жительства преподавателя дополнительного образования было обнаружено боевое оружие времен Великой Отечественной войны. По предварительной информации, все это оружие педагог находил при раскопках", - сказал собеседник агентства.
Как пояснил собеседник, кабинет не являлся учебным, в нем располагалась экспозиция.
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