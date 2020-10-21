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Источник рассказал подробности гибели школьника в Лобне от взрыва снаряда
Правоохранители при обысках в кабинете учебного центра в Лобне, где накануне погиб подросток из-за взрыва боеприпаса, и по месту жительства педагога обнаружили... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:20
2020-10-21T14:20
следственный комитет россии (ск рф)
лобня
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Правоохранители при обысках в кабинете учебного центра в <a href="http://ria.ru/location_Lobnja/" target="_blank" data-auto="true">Лобне</a>, где накануне погиб подросток из-за взрыва боеприпаса, и по месту жительства педагога обнаружили боевое оружие времен Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что 14-летний подросток погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасами. По предварительным данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, мальчик находился в центре дополнительного образования, где у него в руках сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. Позднее стало известно, что правоохранители задержали директора центра и педагога дополнительного образования Они подозреваются в "незаконном обороте оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору" и "халатности, повлёкшей за собой смерть человека".Как пояснил собеседник, кабинет не являлся учебным, в нем располагалась экспозиция.
https://ria.ru/20201008/dagestan-1578833666.html
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следственный комитет россии (ск рф), лобня, происшествия

Источник рассказал подробности гибели школьника в Лобне от взрыва снаряда

14:20 21.10.2020
 
© СК РФСотрудник СК России на месте взрыва в центре дополнительного образования в Лобне
Сотрудник СК России на месте взрыва в центре дополнительного образования в Лобне - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© СК РФ
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Правоохранители при обысках в кабинете учебного центра в Лобне, где накануне погиб подросток из-за взрыва боеприпаса, и по месту жительства педагога обнаружили боевое оружие времен Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что 14-летний подросток погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасами. По предварительным данным СК, мальчик находился в центре дополнительного образования, где у него в руках сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. Позднее стало известно, что правоохранители задержали директора центра и педагога дополнительного образования Они подозреваются в "незаконном обороте оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору" и "халатности, повлёкшей за собой смерть человека".
"В ходе обысков в кабинете учебного заведения в Лобне в Московской области и по месту жительства преподавателя дополнительного образования было обнаружено боевое оружие времен Великой Отечественной войны. По предварительной информации, все это оружие педагог находил при раскопках", - сказал собеседник агентства.
Как пояснил собеседник, кабинет не являлся учебным, в нем располагалась экспозиция.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 14:28
В Дагестане нашли обломки снаряда
 
Следственный комитет России (СК РФ)ЛобняПроисшествия
 
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