https://ria.ru/20201021/lobnya-1580823758.html

Источник рассказал подробности гибели школьника в Лобне от взрыва снаряда

Правоохранители при обысках в кабинете учебного центра в Лобне, где накануне погиб подросток из-за взрыва боеприпаса, и по месту жительства педагога обнаружили... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T14:20

2020-10-21T14:20

2020-10-21T14:20

следственный комитет россии (ск рф)

лобня

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Правоохранители при обысках в кабинете учебного центра в <a href="http://ria.ru/location_Lobnja/" target="_blank" data-auto="true">Лобне</a>, где накануне погиб подросток из-за взрыва боеприпаса, и по месту жительства педагога обнаружили боевое оружие времен Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что 14-летний подросток погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасами. По предварительным данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, мальчик находился в центре дополнительного образования, где у него в руках сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. Позднее стало известно, что правоохранители задержали директора центра и педагога дополнительного образования Они подозреваются в "незаконном обороте оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору" и "халатности, повлёкшей за собой смерть человека".Как пояснил собеседник, кабинет не являлся учебным, в нем располагалась экспозиция.

https://ria.ru/20201008/dagestan-1578833666.html

лобня

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), лобня, происшествия