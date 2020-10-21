https://ria.ru/20201021/kutsenko-1580834647.html

Гошу Куценко госпитализировали с коронавирусом

Актер Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусом, сообщила РИА Новости его представитель. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:13

2020-10-21T15:13

2020-10-21T15:13

шоубиз

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

гоша куценко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/88716/42/887164256_0:0:3027:1703_1400x0_80_0_0_0bfe43864e880fc8aa559ce25a8c1736.jpg

<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Gosha_Kucenko_JUrijj_Kucenko/" target="_blank" data-auto="true">Гоша Куценко</a> госпитализирован с коронавирусом, сообщила РИА Новости его представитель.Ранее Куценко опубликовал на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/goshakutsenko/?hl=ru" target="_blank">Instagram</a> сообщение о том, что он "приболел", в связи с чем спектакль Live Lettres, назначенный на 21 и 22 октября переносится на 8 декабря. Куценко также написал: "Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить!".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, гоша куценко