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Шоубиз
https://ria.ru/20201021/kutsenko-1580834647.html
Гошу Куценко госпитализировали с коронавирусом
Актер Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусом, сообщила РИА Новости его представитель. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:13
2020-10-21T15:13
шоубиз
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
гоша куценко
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Gosha_Kucenko_JUrijj_Kucenko/" target="_blank" data-auto="true">Гоша Куценко</a> госпитализирован с коронавирусом, сообщила РИА Новости его представитель.Ранее Куценко опубликовал на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/goshakutsenko/?hl=ru" target="_blank">Instagram</a> сообщение о том, что он "приболел", в связи с чем спектакль Live Lettres, назначенный на 21 и 22 октября переносится на 8 декабря. Куценко также написал: "Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить!".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, гоша куценко

Гошу Куценко госпитализировали с коронавирусом

15:13 21.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер Гоша Куценко
Актер Гоша Куценко - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Актер Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусом, сообщила РИА Новости его представитель.
Ранее Куценко опубликовал на своей странице в Instagram сообщение о том, что он "приболел", в связи с чем спектакль Live Lettres, назначенный на 21 и 22 октября переносится на 8 декабря. Куценко также написал: "Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить!".
"Да, он госпитализирован", - подтвердила собеседница агентства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
ШоубизКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Гоша Куценко
 
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