https://ria.ru/20201021/kurs-1580871536.html
Курс евро опустился до 91 рубля
Рост курса рубля во второй половине торгов среды усиливается, евро тестирует круглый уровень поддержки в 91 рубль около минимума за неделю, доллар направляется... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:40
2020-10-21T17:40
2020-10-21T17:40
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
московская биржа
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Рост курса рубля во второй половине торгов среды усиливается, евро тестирует круглый уровень поддержки в 91 рубль около минимума за неделю, доллар направляется к отметке 76,5 рубля, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.29 мск падал на 65 копеек, до 76,68 рубля, курс евро - на 44 копейки, до уровня 91,05 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>. Ранее в среду доллар опускался до 76,65 рубля, евро – до 90,98 рубля - минимума с 14 октября.
https://ria.ru/20201020/nalichnye-1580541977.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, московская биржа, экономика