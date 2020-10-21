https://ria.ru/20201021/kurs-1580871536.html

Курс евро опустился до 91 рубля

Рост курса рубля во второй половине торгов среды усиливается, евро тестирует круглый уровень поддержки в 91 рубль около минимума за неделю, доллар направляется... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:40

2020-10-21T17:40

2020-10-21T17:40

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

московская биржа

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Рост курса рубля во второй половине торгов среды усиливается, евро тестирует круглый уровень поддержки в 91 рубль около минимума за неделю, доллар направляется к отметке 76,5 рубля, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.29 мск падал на 65 копеек, до 76,68 рубля, курс евро - на 44 копейки, до уровня 91,05 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>. Ранее в среду доллар опускался до 76,65 рубля, евро – до 90,98 рубля - минимума с 14 октября.

https://ria.ru/20201020/nalichnye-1580541977.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, московская биржа, экономика