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https://ria.ru/20201021/kurorty-1580816599.html
В США планируется открыть для туристов горнолыжные курорты
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил об открытии с 6 ноября горнолыжных курортов, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T19:12
2020-10-21T19:17
туристы
отдых
туризм
коронавирус covid-19
туризм
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
новости - туризм
нью-йорк (город)
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. </strong>Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил об открытии с 6 ноября горнолыжных курортов, <a href="https://www.travelandleisure.com/hotels-resorts/mountain-ski-resorts/new-york-ski-resorts-reopening-covid-cuomo" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.В условиях пандемии число туристов может быть сокращено на четверть, некоторые трассы будут закрыты. Вместимость помещений планируется ограничить вполовину от обычной, а всех посетителей обяжут носить маски. Кроме того, в лифтах отелей вместе смогут ездить только члены одной семьи или группа друзей, а численность занимающихся на уроках с инструктором не должна превышать десяти.Также курорты обязали тщательно чистить и дезинфицировать все арендуемое оборудование.Еще до появления утвержденных властями протоколов, популярные горнолыжные курорты ввели собственные "антиковидные" правила, призванные обезопасить гостей. Во всех местах отдыха требуется носить маски, бронировать их посещение заранее и онлайн.
https://ria.ru/20201021/kurorty-1580775725.html
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РИА Новости
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туристы, отдых, коронавирус covid-19, туризм, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), новости - туризм, нью-йорк (город)

В США планируется открыть для туристов горнолыжные курорты

19:12 21.10.2020 (обновлено: 19:17 21.10.2020)
 
© AP Photo / Rich PedroncelliГорнолыжный курорт Скво-Вэлли
Горнолыжный курорт Скво-Вэлли - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© AP Photo / Rich Pedroncelli
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил об открытии с 6 ноября горнолыжных курортов, сообщает Travel and Leisure.
В условиях пандемии число туристов может быть сокращено на четверть, некоторые трассы будут закрыты. Вместимость помещений планируется ограничить вполовину от обычной, а всех посетителей обяжут носить маски. Кроме того, в лифтах отелей вместе смогут ездить только члены одной семьи или группа друзей, а численность занимающихся на уроках с инструктором не должна превышать десяти.
Также курорты обязали тщательно чистить и дезинфицировать все арендуемое оборудование.
Еще до появления утвержденных властями протоколов, популярные горнолыжные курорты ввели собственные "антиковидные" правила, призванные обезопасить гостей. Во всех местах отдыха требуется носить маски, бронировать их посещение заранее и онлайн.
Отдыхающие выходят из кабинки канатной дороги на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
11:14Туризм
Туроператоры оценили спрос на российские горнолыжные курорты
 
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