https://ria.ru/20201021/kurorty-1580816599.html
В США планируется открыть для туристов горнолыжные курорты
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил об открытии с 6 ноября горнолыжных курортов, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T19:12
2020-10-21T19:12
2020-10-21T19:17
туристы
отдых
туризм
коронавирус covid-19
туризм
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
новости - туризм
нью-йорк (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576396896_0:287:2382:1627_1400x0_80_0_0_6a385870e6f20bdeea506b8c4d458b62.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. </strong>Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил об открытии с 6 ноября горнолыжных курортов, <a href="https://www.travelandleisure.com/hotels-resorts/mountain-ski-resorts/new-york-ski-resorts-reopening-covid-cuomo" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.В условиях пандемии число туристов может быть сокращено на четверть, некоторые трассы будут закрыты. Вместимость помещений планируется ограничить вполовину от обычной, а всех посетителей обяжут носить маски. Кроме того, в лифтах отелей вместе смогут ездить только члены одной семьи или группа друзей, а численность занимающихся на уроках с инструктором не должна превышать десяти.Также курорты обязали тщательно чистить и дезинфицировать все арендуемое оборудование.Еще до появления утвержденных властями протоколов, популярные горнолыжные курорты ввели собственные "антиковидные" правила, призванные обезопасить гостей. Во всех местах отдыха требуется носить маски, бронировать их посещение заранее и онлайн.
https://ria.ru/20201021/kurorty-1580775725.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576396896_0:0:2349:1761_1400x0_80_0_0_86b8c4532565eb5efd2927dbef77d1ad.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, отдых, коронавирус covid-19, туризм, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), новости - туризм, нью-йорк (город)