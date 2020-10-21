https://ria.ru/20201021/kurorty-1580816599.html

В США планируется открыть для туристов горнолыжные курорты

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил об открытии с 6 ноября горнолыжных курортов, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T19:12

2020-10-21T19:12

2020-10-21T19:17

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эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

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нью-йорк (город)

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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. </strong>Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил об открытии с 6 ноября горнолыжных курортов, <a href="https://www.travelandleisure.com/hotels-resorts/mountain-ski-resorts/new-york-ski-resorts-reopening-covid-cuomo" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.В условиях пандемии число туристов может быть сокращено на четверть, некоторые трассы будут закрыты. Вместимость помещений планируется ограничить вполовину от обычной, а всех посетителей обяжут носить маски. Кроме того, в лифтах отелей вместе смогут ездить только члены одной семьи или группа друзей, а численность занимающихся на уроках с инструктором не должна превышать десяти.Также курорты обязали тщательно чистить и дезинфицировать все арендуемое оборудование.Еще до появления утвержденных властями протоколов, популярные горнолыжные курорты ввели собственные "антиковидные" правила, призванные обезопасить гостей. Во всех местах отдыха требуется носить маски, бронировать их посещение заранее и онлайн.

https://ria.ru/20201021/kurorty-1580775725.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, отдых, коронавирус covid-19, туризм, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), новости - туризм, нью-йорк (город)