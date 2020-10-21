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Краснодарский край
https://ria.ru/20201021/kuban-1580847136.html
Власти Кубани намерены до 2025 года отремонтировать 450 домов культуры
Власти Краснодарского края планируют до 2025 года отремонтировать и оснастить 450 домов культуры региона, сообщил журналистам глава Кубани Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:59
2020-10-21T15:59
краснодарский край
россия
национальная электронная библиотека
вениамин кондратьев
геленджик
анапа
краснодарский край
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> планируют до 2025 года отремонтировать и оснастить 450 домов культуры региона, сообщил журналистам глава Кубани <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>.По его словам, дома культуры в станицах - "без преувеличения центры жизни", и они должны быть комфортными для жителей, отвечать современным требованиям.Он добавил, что руководство региона внедряет цифровые технологии. "В <a href="http://ria.ru/location_Gelendzhik/" target="_blank" data-auto="true">Геленджике</a> и в <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапе</a> в рамках национального проекта откроем виртуальные концертные залы, в ряде районов заработают модельные библиотеки – по сути это новые, приведенные к единому стандарту многофункциональные центры культуры. С творческими мастерскими, доступом посетителей к <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_ehlektronnaja_biblioteka/" target="_blank" data-auto="true">Национальной электронной библиотеке</a>", - пояснил глава региона.
https://ria.ru/20201020/kuban-1580623651.html
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россия, национальная электронная библиотека, вениамин кондратьев, геленджик, анапа, краснодарский край, общество

Власти Кубани намерены до 2025 года отремонтировать 450 домов культуры

15:59 21.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют до 2025 года отремонтировать и оснастить 450 домов культуры региона, сообщил журналистам глава Кубани Вениамин Кондратьев.

"За последние пять лет мы набрали хороший темп по ремонту и оснащению домов культуры, особенно в сельской местности. Благодаря федеральным деньгам, средствам краевого бюджета поддержку уже получили порядка 400 учреждений. И эту работу мы будем продолжать. До 2025 года приведем в порядок еще 450 домов культуры края", - сказал губернатор.

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По его словам, дома культуры в станицах - "без преувеличения центры жизни", и они должны быть комфортными для жителей, отвечать современным требованиям.

"И здесь речь идет не только о замене кровли или инженерных сетей. Учреждения должны быть интересными для жителей всех возрастов, прежде всего для молодежи", - отметил Кондратьев.

Он добавил, что руководство региона внедряет цифровые технологии. "В Геленджике и в Анапе в рамках национального проекта откроем виртуальные концертные залы, в ряде районов заработают модельные библиотеки – по сути это новые, приведенные к единому стандарту многофункциональные центры культуры. С творческими мастерскими, доступом посетителей к Национальной электронной библиотеке", - пояснил глава региона.
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Краснодарский крайРоссияНациональная электронная библиотекаВениамин КондратьевГеленджикАнапаКраснодарский крайОбщество
 
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