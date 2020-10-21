https://ria.ru/20201021/kuban-1580847136.html

Власти Кубани намерены до 2025 года отремонтировать 450 домов культуры

Власти Краснодарского края планируют до 2025 года отремонтировать и оснастить 450 домов культуры региона, сообщил журналистам глава Кубани Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:59

2020-10-21T15:59

2020-10-21T15:59

краснодарский край

россия

национальная электронная библиотека

вениамин кондратьев

геленджик

анапа

краснодарский край

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> планируют до 2025 года отремонтировать и оснастить 450 домов культуры региона, сообщил журналистам глава Кубани <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>.По его словам, дома культуры в станицах - "без преувеличения центры жизни", и они должны быть комфортными для жителей, отвечать современным требованиям.Он добавил, что руководство региона внедряет цифровые технологии. "В <a href="http://ria.ru/location_Gelendzhik/" target="_blank" data-auto="true">Геленджике</a> и в <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапе</a> в рамках национального проекта откроем виртуальные концертные залы, в ряде районов заработают модельные библиотеки – по сути это новые, приведенные к единому стандарту многофункциональные центры культуры. С творческими мастерскими, доступом посетителей к <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_ehlektronnaja_biblioteka/" target="_blank" data-auto="true">Национальной электронной библиотеке</a>", - пояснил глава региона.

https://ria.ru/20201020/kuban-1580623651.html

https://ria.ru/20200814/1575810433.html

россия

геленджик

анапа

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальная электронная библиотека, вениамин кондратьев, геленджик, анапа, краснодарский край, общество