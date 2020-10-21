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Госдума одобрила в втором чтении законопроект о Конституционном суде
Государственная Дума на пленарном заседании в среду одобрила во втором чтении проект ФКЗ о Конституционном суде в развитие принятых поправок в Конституцию РФ. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:02
2020-10-21T14:04
владимир путин
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Государственная Дума на пленарном заседании в среду одобрила во втором чтении проект ФКЗ о Конституционном суде в развитие принятых поправок в Конституцию РФ.Автором инициативы стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Законопроектом предусматривается, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. Отмечается, что КС может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее 8 судей, при этом принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее 6 судей.Также Конституционный суд по запросу президента проверяет конституционность законопроектов (проектов законов РФ о поправке к конституции, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов - до их принятия <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумой</a> в третьем чтении). Кроме того, по запросу главы государства КС проверяет конституционность законов субъектов РФ.Если Конституционный суд не подтвердит конституционность законопроекта, то документ не подлежит дальнейшему рассмотрению, принятию, подписанию и обнародованию, до устранения нарушений.Законопроектом предусматривается, что Суд разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в их истолковании, предположительно противоречащем Конституции РФ. Правом обращения в КС с таким запросом предлагается наделить президента, правительство, Верховный суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Конституционный суд разрешает вопрос об исполнимости решения с точки зрения соответствия истолкования положений международного договора положениям Конституции РФ.Также в соответствии с конституцией вносится дополнение в главу, посвященную рассмотрению дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения президента РФ в госизмене или совершении иного тяжкого преступления.В проекте уточняются требования к кандидатам на должности судей КС: им нельзя иметь иное гражданство, счета и вклады в зарубежных банках. Кроме того, полномочия судьи КС могут прекратить из-за утраты гражданства РФ или порочащего поступка.Ко второму чтению законопроекта был внесен ряд поправок. Так, парламентарии предложили снять ограничение на назначение председателя суда и его заместителя из числа судей КС.Кроме того, судьям Конституционного суда могут запретить в СМИ и интернете критиковать решения КС, а также высказывать свою позицию по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения. Также судьи и другие лица, присутствовавшие на закрытом совещании, будут не вправе разглашать содержание дискуссии и результаты голосования, в том числе обнародовать свое несогласие с принятым решением в какой бы то ни было форме.
https://ria.ru/20201017/dogovory-1580312209.html
https://ria.ru/20201017/sudi-1580297631.html
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владимир путин, госдума рф, политика

Госдума одобрила в втором чтении законопроект о Конституционном суде

14:02 21.10.2020 (обновлено: 14:04 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду одобрила во втором чтении проект ФКЗ о Конституционном суде в развитие принятых поправок в Конституцию РФ.
Автором инициативы стал президент РФ Владимир Путин.
Законопроектом предусматривается, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. Отмечается, что КС может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее 8 судей, при этом принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее 6 судей.
Также Конституционный суд по запросу президента проверяет конституционность законопроектов (проектов законов РФ о поправке к конституции, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов - до их принятия Госдумой в третьем чтении). Кроме того, по запросу главы государства КС проверяет конституционность законов субъектов РФ.
Конституционный суд РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 21:38
Конституционный суд не будет проверять действующие международные договоры
Если Конституционный суд не подтвердит конституционность законопроекта, то документ не подлежит дальнейшему рассмотрению, принятию, подписанию и обнародованию, до устранения нарушений.
Законопроектом предусматривается, что Суд разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в их истолковании, предположительно противоречащем Конституции РФ. Правом обращения в КС с таким запросом предлагается наделить президента, правительство, Верховный суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Конституционный суд разрешает вопрос об исполнимости решения с точки зрения соответствия истолкования положений международного договора положениям Конституции РФ.
Также в соответствии с конституцией вносится дополнение в главу, посвященную рассмотрению дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения президента РФ в госизмене или совершении иного тяжкого преступления.
В проекте уточняются требования к кандидатам на должности судей КС: им нельзя иметь иное гражданство, счета и вклады в зарубежных банках. Кроме того, полномочия судьи КС могут прекратить из-за утраты гражданства РФ или порочащего поступка.
Здание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 19:25
Судьям Конституционного суда запретят публично критиковать его решения
Ко второму чтению законопроекта был внесен ряд поправок. Так, парламентарии предложили снять ограничение на назначение председателя суда и его заместителя из числа судей КС.
Кроме того, судьям Конституционного суда могут запретить в СМИ и интернете критиковать решения КС, а также высказывать свою позицию по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения. Также судьи и другие лица, присутствовавшие на закрытом совещании, будут не вправе разглашать содержание дискуссии и результаты голосования, в том числе обнародовать свое несогласие с принятым решением в какой бы то ни было форме.
"Если решения (межгосударственных органов) противоречат положениям Конституции России, а значит – интересам нашей страны, закон позволит защитить наши ценности, наш суверенитет", - прокомментировал инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин.
 
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