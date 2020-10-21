Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201021/krym-1580812094.html
Россия способна обеспечить Крым водой без Украины, заявили в Кремле
Россия - мощная страна и способна обеспечить Крым водой без Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:23
2020-10-21T13:23
дмитрий песков
республика крым
украина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577443988_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_28ae95eefdb346a66ad6134ecf3032c2.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Россия - мощная страна и способна обеспечить <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крым</a> водой без <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Журналист спросил у пресс-секретаря главы государства, исключает ли Кремль переговоры с Киевом по обеспечению Крыма водой из Днепра.
https://ria.ru/20201020/krym-1580583086.html
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577443988_114:0:2845:2048_1400x0_80_0_0_f8febe5d4fe6d5f1495344c1df124254.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, республика крым, украина, общество

Россия способна обеспечить Крым водой без Украины, заявили в Кремле

13:23 21.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Симферопольское водохранилище
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия - мощная страна и способна обеспечить Крым водой без Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналист спросил у пресс-секретаря главы государства, исключает ли Кремль переговоры с Киевом по обеспечению Крыма водой из Днепра.
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 08:41
В Крыму заявили, что Украина потеряла инструмент шантажа полуострова
"К нашему сожалению, это исключает Украина. Ведь это Украина перекрыла кран. Россия - это мощная страна, она способна обеспечить Крым без Украины водой, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана", - сказал Песков.
 
Дмитрий ПесковРеспублика КрымУкраинаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Задержанный в США за контрабанду россиянин не обращался в консульство
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
22:46Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой
22:33Европарламент призвал как можно скорее ввести санкции против Лукашенко
Лента новостейМолния