https://ria.ru/20201021/krym-1580812094.html

Россия способна обеспечить Крым водой без Украины, заявили в Кремле

Россия - мощная страна и способна обеспечить Крым водой без Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:23

2020-10-21T13:23

2020-10-21T13:23

дмитрий песков

республика крым

украина

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Россия - мощная страна и способна обеспечить <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крым</a> водой без <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Журналист спросил у пресс-секретаря главы государства, исключает ли Кремль переговоры с Киевом по обеспечению Крыма водой из Днепра.

https://ria.ru/20201020/krym-1580583086.html

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, республика крым, украина, общество