https://ria.ru/20201021/krym-1580812094.html
Россия способна обеспечить Крым водой без Украины, заявили в Кремле
Россия - мощная страна и способна обеспечить Крым водой без Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:23
2020-10-21T13:23
2020-10-21T13:23
дмитрий песков
республика крым
украина
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Россия - мощная страна и способна обеспечить <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крым</a> водой без <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Журналист спросил у пресс-секретаря главы государства, исключает ли Кремль переговоры с Киевом по обеспечению Крыма водой из Днепра.
https://ria.ru/20201020/krym-1580583086.html
республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, республика крым, украина, общество