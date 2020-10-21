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https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580911607.html
Власти Греции заявили о критической ситуации с коронавирусом
Правительство Греции обеспокоено вспышкой коронавируса в последние дни, оценивает ситуацию как крайне критическую и вводит локдаун в городе Кастория на севере... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T22:10
2020-10-21T22:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
греция
в мире
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<strong>АФИНЫ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> обеспокоено вспышкой коронавируса в последние дни, оценивает ситуацию как крайне критическую и вводит локдаун в городе Кастория на севере страны, сообщил заместитель министра гражданской защиты, отвечающий за антикризисное управление, Никос Хардалиас.Ранее власти Греции исключали полный локдаун по стране, заявляя, что карантин может вводиться на уровне регионов.Хардалиас выступил в среду вечером с заявлением по итогам совещания комиссии экспертов министерства здравоохранения, трехминутное обращение Хардалиаса показало в прямом эфире греческое общественное телевидение <a href="https://www.ert.gr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ERT</a>."В ходе встречи были проанализированы новые эпидемиологические данные по регионам по всей стране. Данные вызывают у нас беспокойство, так как в последние несколько дней произошла эпидемиологическая вспышка, которая в некоторых случаях носит особенно агрессивный характер. Характеристики этой вспышки отличаются от региона к региону, но также от первой фазы пандемии", - сказал замминистра.Он сослался на рекордное число случаев инфицирования коронавирусом – 865 за сутки."Это ясно показывает, что эпидемия растет. Агрессивная вспышка, особенно в Северной Греции и среди молодых людей со средним возрастом по стране 37 лет (а в <a href="http://ria.ru/location_Thessaloniki/" target="_blank" data-auto="true">Салониках</a> - 28 лет) и с индексом передачи 3,6%", - сказал Хардалиас.По его словам, в среду было сделано и рекордное число тестов – более 24 тысяч.По его словам, на карте санитарной безопасности на "красный" уровень переведен город Кастория, на "оранжевый" - в частности, Салоники, Лариса и Серре.В зависимости от уровня риска на карте безопасности для регионов действуют единые ограничительные меры."С 6:00 23 октября Кастория находится на уровне 4-го повышенного риска. Янина остается на 3-м уровне - усиленного наблюдения, поскольку показатели риска находятся на грани между двумя уровнями, и ситуация будет пересмотрена через тря дня, 24 октября. Уровень тревоги повышен до уровня 3 - усиленного наблюдения для регионов Салоники, Беотия, Лариса и Серры", - сообщил Хардалиас.Кастория, известная как центр шубной промышленности, стала вторым регионом "красного" уровня опасности. До этого с 16 октября до 29 октября карантин ввели в районе города Козани, также на севере Греции.В регионах "красного" 4-го уровня опасности использование маски обязательно как в помещениях, так и на улице, закрываются рынки и заведения общепита, они могут работать только на вынос. Не работают суды, парикмахерские, салоны красоты. Не работают кинотеатры, археологические памятники и музеи, спортивные залы.Хардалиас обратился к населению с призывом соблюдать меры профилактики и защиты от коронавируса."Ситуация критическая, и нынешние обстоятельства требуют неукоснительного выполнения мер. Следующие 24 часа, следующие дни особенно важны в наших усилиях по сдерживанию вспышки вируса и сокращению пандемии. И мы можем, должны добиться успеха. Давайте будем особенно осторожны, давайте мы будем соблюдать дистанцию, будем носить маску, точно следовать правилам и инструкциям экспертов. Я особенно обращаюсь к жителям Кастории, Салоников, Ларисы, Беотии, <a href="http://ria.ru/location_Serra/" target="_blank" data-auto="true">Серре</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ioannina/" target="_blank" data-auto="true">Янины</a>, где наблюдается очень агрессивный рост вирусной нагрузки, с призывом сохранять бдительность", - сказал Хардалиас. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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https://ria.ru/20200208/1564431261.html
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коронавирус covid-19, греция, в мире

Власти Греции заявили о критической ситуации с коронавирусом

22:10 21.10.2020
 
© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 21 окт – РИА Новости. Правительство Греции обеспокоено вспышкой коронавируса в последние дни, оценивает ситуацию как крайне критическую и вводит локдаун в городе Кастория на севере страны, сообщил заместитель министра гражданской защиты, отвечающий за антикризисное управление, Никос Хардалиас.
Ранее власти Греции исключали полный локдаун по стране, заявляя, что карантин может вводиться на уровне регионов.
Хардалиас выступил в среду вечером с заявлением по итогам совещания комиссии экспертов министерства здравоохранения, трехминутное обращение Хардалиаса показало в прямом эфире греческое общественное телевидение ERT.
"В ходе встречи были проанализированы новые эпидемиологические данные по регионам по всей стране. Данные вызывают у нас беспокойство, так как в последние несколько дней произошла эпидемиологическая вспышка, которая в некоторых случаях носит особенно агрессивный характер. Характеристики этой вспышки отличаются от региона к региону, но также от первой фазы пандемии", - сказал замминистра.
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Он сослался на рекордное число случаев инфицирования коронавирусом – 865 за сутки.
"Это ясно показывает, что эпидемия растет. Агрессивная вспышка, особенно в Северной Греции и среди молодых людей со средним возрастом по стране 37 лет (а в Салониках - 28 лет) и с индексом передачи 3,6%", - сказал Хардалиас.
По его словам, в среду было сделано и рекордное число тестов – более 24 тысяч.
По его словам, на карте санитарной безопасности на "красный" уровень переведен город Кастория, на "оранжевый" - в частности, Салоники, Лариса и Серре.
В зависимости от уровня риска на карте безопасности для регионов действуют единые ограничительные меры.
"С 6:00 23 октября Кастория находится на уровне 4-го повышенного риска. Янина остается на 3-м уровне - усиленного наблюдения, поскольку показатели риска находятся на грани между двумя уровнями, и ситуация будет пересмотрена через тря дня, 24 октября. Уровень тревоги повышен до уровня 3 - усиленного наблюдения для регионов Салоники, Беотия, Лариса и Серры", - сообщил Хардалиас.
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Кастория, известная как центр шубной промышленности, стала вторым регионом "красного" уровня опасности. До этого с 16 октября до 29 октября карантин ввели в районе города Козани, также на севере Греции.
В регионах "красного" 4-го уровня опасности использование маски обязательно как в помещениях, так и на улице, закрываются рынки и заведения общепита, они могут работать только на вынос. Не работают суды, парикмахерские, салоны красоты. Не работают кинотеатры, археологические памятники и музеи, спортивные залы.
Хардалиас обратился к населению с призывом соблюдать меры профилактики и защиты от коронавируса.
"Ситуация критическая, и нынешние обстоятельства требуют неукоснительного выполнения мер. Следующие 24 часа, следующие дни особенно важны в наших усилиях по сдерживанию вспышки вируса и сокращению пандемии. И мы можем, должны добиться успеха. Давайте будем особенно осторожны, давайте мы будем соблюдать дистанцию, будем носить маску, точно следовать правилам и инструкциям экспертов. Я особенно обращаюсь к жителям Кастории, Салоников, Ларисы, Беотии, Серре и Янины, где наблюдается очень агрессивный рост вирусной нагрузки, с призывом сохранять бдительность", - сказал Хардалиас.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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