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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580898562.html
В Турции выявили свыше двух тысяч случаев коронавируса впервые с мая
Число выявленных зараженных коронавирусом в Турции за сутки составило 2013 человек, это наибольший показатель с 6 мая, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T20:06
2020-10-21T20:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
турция
в мире
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<strong>АНКАРА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Число выявленных зараженных коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> за сутки составило 2013 человек, это наибольший показатель с 6 мая, свидетельствуют данные минздрава страны.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса </a>в Турции достигла второго пика. В сентябре и октябре в стране неоднократно фиксировались наибольшие с мая показатели новых случаев коронавируса за сутки. В предыдущие сутки в Турции зафиксировали 1894 новых случая заражения."Сегодня выявлено 2013 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 353 426. Умерли 68 больных, всего умерших - 9513. Вылечились сегодня 1507 пациентов, всего - 308 446", - говорится в сводке минздрава. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
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коронавирус covid-19, турция, в мире

В Турции выявили свыше двух тысяч случаев коронавируса впервые с мая

20:06 21.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
Сотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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АНКАРА, 21 окт - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Турции за сутки составило 2013 человек, это наибольший показатель с 6 мая, свидетельствуют данные минздрава страны.
Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В сентябре и октябре в стране неоднократно фиксировались наибольшие с мая показатели новых случаев коронавируса за сутки. В предыдущие сутки в Турции зафиксировали 1894 новых случая заражения.
"Сегодня выявлено 2013 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 353 426. Умерли 68 больных, всего умерших - 9513. Вылечились сегодня 1507 пациентов, всего - 308 446", - говорится в сводке минздрава.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 08.02.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТурцияВ мире
 
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