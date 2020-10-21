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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580877491.html
Италия обновила рекорд по суточному приросту случаев COVID-19
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии впервые за время эпидемии превысило 15 тысяч, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:01
2020-10-21T18:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
италия
в мире
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<strong>РИМ, 21 окт – РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> впервые за время эпидемии превысило 15 тысяч, сообщило министерство здравоохранения страны.За сутки коронавирусом заразились 15 199 человек. Предыдущий рекорд зафиксирован 18 октября, когда сообщалось о 11 705 случаях.В весенний период наиболее высокий показатель роста случаев был достигнут 21 марта, когда общее число заражений выросло на 6 557.Согласно обнародованным в среду данным минздрава Италии, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 449 648 подтвержденных случаев COVID-19. Наиболее высокий скачок зафиксирован в Ломбардии, где отмечено 4,1 тысячи заражений. С четверга в области вводится комендантский час в ночное время.Жертв инфекции по стране стало больше на 127, общее число скончавшихся достигло 36 832. Накануне погибших было 89.Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 2 369 человек, их число достигло 257 374. Число пациентов больниц превысило 9 тысяч (603), в отделениях интенсивной терапии находятся 926 человек (плюс 56).<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, италия, в мире

Италия обновила рекорд по суточному приросту случаев COVID-19

18:01 21.10.2020 (обновлено: 18:23 21.10.2020)
 
© Flickr / Luca PrioliМашина скорой помощи, Италия
Машина скорой помощи, Италия - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Flickr / Luca Prioli
Читать ria.ru в
РИМ, 21 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии впервые за время эпидемии превысило 15 тысяч, сообщило министерство здравоохранения страны.
За сутки коронавирусом заразились 15 199 человек. Предыдущий рекорд зафиксирован 18 октября, когда сообщалось о 11 705 случаях.
В весенний период наиболее высокий показатель роста случаев был достигнут 21 марта, когда общее число заражений выросло на 6 557.
Согласно обнародованным в среду данным минздрава Италии, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 449 648 подтвержденных случаев COVID-19.
Человеческие клетки, инфицированные SARS-CoV-2. Удаление нейропилина-1 (NRP-1) снижает инфекцию (справа внизу) - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
12:21РИА Наука
Обнаружен второй путь проникновения коронавируса в клетки
Наиболее высокий скачок зафиксирован в Ломбардии, где отмечено 4,1 тысячи заражений. С четверга в области вводится комендантский час в ночное время.
Жертв инфекции по стране стало больше на 127, общее число скончавшихся достигло 36 832. Накануне погибших было 89.
Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 2 369 человек, их число достигло 257 374. Число пациентов больниц превысило 9 тысяч (603), в отделениях интенсивной терапии находятся 926 человек (плюс 56).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИталияВ мире
 
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