Путин заявил об оправданности точечных мер по борьбе с коронавирусом
17:49 21.10.2020 (обновлено: 18:30 21.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Точечные меры по борьбе с коронавирусом оправданы, они предпринимаются в контакте с бизнесом, правительство анализирует ситуацию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Точечные меры, они действительно, я с вами согласен, они оправданы. Они и должны и будут дальше применяться. Мы всегда это делали в контакте и в диалоге с вами, с предпринимателями, предпринимательским сообществом. Правительство тщательным образом анализирует все, что происходит в связи с пандемией в экономике, в отдельных отраслях", - сказал он на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Путин отметил, что именно на это и нацелены меры поддержки не только малого и среднего, но и крупного бизнеса.
"Поэтому, конечно, мы будем с вами в контакте, будем с вами советоваться обязательно по всем этим мерам", - заверил глава государства.
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