https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580874539.html

Путин заявил об оправданности точечных мер по борьбе с коронавирусом

Точечные меры по борьбе с коронавирусом оправданы, они предпринимаются в контакте с бизнесом, правительство анализирует ситуацию, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:49

2020-10-21T17:49

2020-10-21T18:30

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общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Точечные меры по борьбе с коронавирусом оправданы, они предпринимаются в контакте с бизнесом, правительство анализирует ситуацию, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Путин отметил, что именно на это и нацелены меры поддержки не только малого и среднего, но и крупного бизнеса."Поэтому, конечно, мы будем с вами в контакте, будем с вами советоваться обязательно по всем этим мерам", - заверил глава государства.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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