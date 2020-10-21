Путин объяснил рост смертности пациентов с коронавирусом в России

"Смертность у нас, к сожалению, подросла ... от коронавируса по сравнению с весной, но специалисты говорят, что это связано еще и с тем, что лучше начали, более тщательно фиксировать причины смертности. А общая смертность упала почти в два раза по сравнению с весной. А это основной показатель состояния системы здравоохранения в целом", - сказал Путин в ходе общения с бизнесом на съезде РСПП.