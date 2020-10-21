https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580874339.html
Путин объяснил рост смертности пациентов с коронавирусом в России
Смертность от коронавируса в России подросла по сравнению с весной, но это связано с тщательной фиксацией причин, а общая смертность упала в два раза, заявил... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:48
2020-10-21T17:48
2020-10-21T18:26
российский союз промышленников и предпринимателей
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Смертность от коронавируса в России подросла по сравнению с весной, но это связано с тщательной фиксацией причин, а общая смертность упала в два раза, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский союз промышленников и предпринимателей, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин