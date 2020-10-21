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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580873148.html
Путин заявил, что российские медики научились бороться с коронавирусом
Российские медики сегодня в целом научились бороться с новой коронавирусной инфекцией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:44
2020-10-21T17:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Российские медики сегодня в целом научились бороться с новой коронавирусной инфекцией, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."Несмотря на повышение количества тех, кто, к сожалению, болеет этой новой вирусной инфекцией, все-таки, вы правы, наши медики в целом научились бороться с ней", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин заявил, что российские медики научились бороться с коронавирусом

17:44 21.10.2020 (обновлено: 17:55 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское" в Москве
Медицинский работник и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские медики сегодня в целом научились бороться с новой коронавирусной инфекцией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Несмотря на повышение количества тех, кто, к сожалению, болеет этой новой вирусной инфекцией, все-таки, вы правы, наши медики в целом научились бороться с ней", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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