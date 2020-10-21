https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580873148.html
Путин заявил, что российские медики научились бороться с коронавирусом
Российские медики сегодня в целом научились бороться с новой коронавирусной инфекцией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:44
2020-10-21T17:44
2020-10-21T17:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Российские медики сегодня в целом научились бороться с новой коронавирусной инфекцией, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."Несмотря на повышение количества тех, кто, к сожалению, болеет этой новой вирусной инфекцией, все-таки, вы правы, наши медики в целом научились бороться с ней", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201014/vyplaty-1579706971.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество