https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580873148.html

Путин заявил, что российские медики научились бороться с коронавирусом

Российские медики сегодня в целом научились бороться с новой коронавирусной инфекцией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:44

2020-10-21T17:44

2020-10-21T17:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Российские медики сегодня в целом научились бороться с новой коронавирусной инфекцией, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."Несмотря на повышение количества тех, кто, к сожалению, болеет этой новой вирусной инфекцией, все-таки, вы правы, наши медики в целом научились бороться с ней", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201014/vyplaty-1579706971.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество