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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580866068.html
В Сербии выявили рекордный прирост новых случаев коронавируса
В Сербии, Боснии и Герцеговине (БиГ) и Хорватии выявлено максимальное суточное число зараженных COVID-19 с начала пандемии, сообщили власти государств. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:19
2020-10-21T17:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мвд хорватии
сербия
босния и герцеговина
хорватия
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 21 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Bosnia_and_Herzegovina/" target="_blank" data-auto="true">Боснии</a> и Герцеговине (БиГ) и <a href="http://ria.ru/location_Croatia/" target="_blank" data-auto="true">Хорватии</a> выявлено максимальное суточное число зараженных COVID-19 с начала пандемии, сообщили власти государств.Национальный кризисный штаб Сербии по борьбе с коронавирусом заявил в среду о рекордных 512 заболевших за прошедшие сутки."В последние 24 часа были протестированы 7425 человек, скончался один пациент. Всего с начала пандемии диагноз подтвержден у 37,1 тысячи человек, умер 781 больной", - сообщили медики.<a href="http://ria.ru/organization_MVD_KHorvatii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Хорватии</a>, глава которого возглавляет кризисный штаб республики, отчиталось о максимальном для всех балканских стран суточном показателе."За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 1424 граждан, общее число больных с начала пандемии достигло 28 287 человек. Всего скончались 393 пациента", - указало ведомство.Министерство по гражданским делам БиГ также зафиксировало национальный рекорд."За прошедшие 24 часа выявлены 926 заболевших, общее число зараженных с начала пандемии составило 36 315 человек. В предыдущие сутки умерли 14 пациентов, всего скончался 1031 больной", - уточнили в министерстве. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
сербия
босния и герцеговина
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коронавирус covid-19, мвд хорватии, сербия, босния и герцеговина, хорватия, в мире

В Сербии выявили рекордный прирост новых случаев коронавируса

17:19 21.10.2020
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФРоссийские военные специалисты в Белграде
Российские военные специалисты в Белграде - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 21 окт – РИА Новости. В Сербии, Боснии и Герцеговине (БиГ) и Хорватии выявлено максимальное суточное число зараженных COVID-19 с начала пандемии, сообщили власти государств.
Национальный кризисный штаб Сербии по борьбе с коронавирусом заявил в среду о рекордных 512 заболевших за прошедшие сутки.
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"В последние 24 часа были протестированы 7425 человек, скончался один пациент. Всего с начала пандемии диагноз подтвержден у 37,1 тысячи человек, умер 781 больной", - сообщили медики.
МВД Хорватии, глава которого возглавляет кризисный штаб республики, отчиталось о максимальном для всех балканских стран суточном показателе.
"За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 1424 граждан, общее число больных с начала пандемии достигло 28 287 человек. Всего скончались 393 пациента", - указало ведомство.
Министерство по гражданским делам БиГ также зафиксировало национальный рекорд.
"За прошедшие 24 часа выявлены 926 заболевших, общее число зараженных с начала пандемии составило 36 315 человек. В предыдущие сутки умерли 14 пациентов, всего скончался 1031 больной", - уточнили в министерстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МВД ХорватииСербияБосния и ГерцеговинаХорватияВ мире
 
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