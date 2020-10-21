Гинцбург не исключил, что скоро COVID-19 "прилипнет" к домашним животным

"Если на завтра прогнозировать эпидпроцесс, то согласно учебникам эпидемиологии, нас ожидает следующее: так как в силу своего устройства вирус "липнет"... то он, безусловно, укоренится сейчас в домашних, сельскохозяйственных животных и прочих живых объектах, которые не входят в понятие человеческой популяции. Тогда эта инфекция станет природно-очаговой", - сказал Гинцбург на заседании дискуссионного клуба "Валдай".