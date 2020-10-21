https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580853389.html
Гинцбург не исключил, что скоро COVID-19 "прилипнет" к домашним животным
Коронавирусная инфекция может стать природно-очаговой, не исключено, что вирус перейдет на домашних и сельскохозяйственных животных, заявил директор центра... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T16:27
2020-10-21T16:27
2020-10-21T17:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Коронавирусная инфекция может стать природно-очаговой, не исключено, что вирус перейдет на домашних и сельскохозяйственных животных, заявил директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Он уточнил, что борьба с природно-очаговыми инфекциями очень сложная, так как количество средств и времени переходит в разряд трат, которые мы вкладываем в борьбу с вирусом гриппа.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество