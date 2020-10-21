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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580837075.html
В США за сутки выявили более 60 тысяч случаев коронавируса
Более 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:19
2020-10-21T15:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Более 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа медики в США выявили 60 315 новых случаев заражения и еще 933 летальных исхода.Днем ранее эти показатели составляли 58 387 и 445 соответственно.Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились более 8,2 миллиона человек, скончались 221 083 пациента с COVID-19. Выздоровели более 3,2 миллиона заболевших.Во всем мире, по данным университета, зафиксировали более 40,8 миллиона случаев заражения и 1,1 миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 27,9 миллиона человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США за сутки выявили более 60 тысяч случаев коронавируса

15:19 21.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Более 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа медики в США выявили 60 315 новых случаев заражения и еще 933 летальных исхода.
Врачи бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
14:54Распространение нового коронавируса
Названы четыре типа COVID-19
Днем ранее эти показатели составляли 58 387 и 445 соответственно.
Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились более 8,2 миллиона человек, скончались 221 083 пациента с COVID-19. Выздоровели более 3,2 миллиона заболевших.
Во всем мире, по данным университета, зафиксировали более 40,8 миллиона случаев заражения и 1,1 миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 27,9 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
 
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