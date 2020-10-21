https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580837075.html

В США за сутки выявили более 60 тысяч случаев коронавируса

Более 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:19

2020-10-21T15:19

2020-10-21T15:19

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

университет джонса хопкинса

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Более 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа медики в США выявили 60 315 новых случаев заражения и еще 933 летальных исхода.Днем ранее эти показатели составляли 58 387 и 445 соответственно.Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились более 8,2 миллиона человек, скончались 221 083 пациента с COVID-19. Выздоровели более 3,2 миллиона заболевших.Во всем мире, по данным университета, зафиксировали более 40,8 миллиона случаев заражения и 1,1 миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 27,9 миллиона человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201021/covid-1580830339.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире