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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580833455.html
Эпидемиолог усомнился в возможности полностью искоренить коронавирус
Новый коронавирус вряд ли будет полностью искоренен, человечеству придется с ним жить вечно. Однако вакцина поможет улучшить ситуацию с заболеваемостью... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:07
2020-10-21T15:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 21 окт – РИА Новости, Наталья Копылова.</strong> Новый коронавирус вряд ли будет полностью искоренен, человечеству придется с ним жить вечно. Однако вакцина поможет улучшить ситуацию с заболеваемостью <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, заявил в среду британский эпидемиолог, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс, выступая в парламенте.По словам ученого, в настоящее время существует мало шансов, что коронавирус будет полностью побежден, человечество может лишь взять под контроль заболевание, разработав вакцину от COVID-19."Нам придется вечно жить с этим вирусом. Существует очень мало шансов, что он будет искоренен", - сказал он."Если вакцины не за горами, то, на мой взгляд, мы должны попытаться сохранить уровень заболеваемости как можно ниже, потому что мы сможем использовать вакцины в недалеком будущем", - сказал он, выступая на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной защите.Ситуация с заболеваемостью может быть улучшена за счет появления и применения вакцины от коронавируса: "Я думаю, что почти наверняка у нас появятся вакцины, которые помогут нам справиться с этой эпидемией в недалеком будущем".Говоря о сроках, когда жителям <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> может быть доступна вакцина, ученый предположил, что к концу зимы. "Ближе к концу зимы - это, безусловно, возможно", - отметил Эдмундс.Великобритания является одной из самых пострадавших от коронавируса стран в мире. В последние несколько недель уровень заболеваемости COVID-19 в стране существенно вырос. За последние сутки число подтвержденных случаев коронавируса в Соединенном Королевстве выросло на 21 331, суточное число смертей от COVID достигло рекордного с 5 июня показателя – 241.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 762 542 человек, скончались 43 967. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Эпидемиолог усомнился в возможности полностью искоренить коронавирус

15:07 21.10.2020
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Depositphotos / ralwel
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ЛОНДОН, 21 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Новый коронавирус вряд ли будет полностью искоренен, человечеству придется с ним жить вечно. Однако вакцина поможет улучшить ситуацию с заболеваемостью COVID-19, заявил в среду британский эпидемиолог, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс, выступая в парламенте.
По словам ученого, в настоящее время существует мало шансов, что коронавирус будет полностью побежден, человечество может лишь взять под контроль заболевание, разработав вакцину от COVID-19.
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"Нам придется вечно жить с этим вирусом. Существует очень мало шансов, что он будет искоренен", - сказал он.
"Если вакцины не за горами, то, на мой взгляд, мы должны попытаться сохранить уровень заболеваемости как можно ниже, потому что мы сможем использовать вакцины в недалеком будущем", - сказал он, выступая на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной защите.
Ситуация с заболеваемостью может быть улучшена за счет появления и применения вакцины от коронавируса: "Я думаю, что почти наверняка у нас появятся вакцины, которые помогут нам справиться с этой эпидемией в недалеком будущем".
Говоря о сроках, когда жителям Великобритании может быть доступна вакцина, ученый предположил, что к концу зимы. "Ближе к концу зимы - это, безусловно, возможно", - отметил Эдмундс.
Великобритания является одной из самых пострадавших от коронавируса стран в мире. В последние несколько недель уровень заболеваемости COVID-19 в стране существенно вырос. За последние сутки число подтвержденных случаев коронавируса в Соединенном Королевстве выросло на 21 331, суточное число смертей от COVID достигло рекордного с 5 июня показателя – 241.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 762 542 человек, скончались 43 967.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
 
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