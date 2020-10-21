https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580833455.html

Эпидемиолог усомнился в возможности полностью искоренить коронавирус

Новый коронавирус вряд ли будет полностью искоренен, человечеству придется с ним жить вечно. Однако вакцина поможет улучшить ситуацию с заболеваемостью... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:07

2020-10-21T15:07

2020-10-21T15:07

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 21 окт – РИА Новости, Наталья Копылова.</strong> Новый коронавирус вряд ли будет полностью искоренен, человечеству придется с ним жить вечно. Однако вакцина поможет улучшить ситуацию с заболеваемостью <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, заявил в среду британский эпидемиолог, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс, выступая в парламенте.По словам ученого, в настоящее время существует мало шансов, что коронавирус будет полностью побежден, человечество может лишь взять под контроль заболевание, разработав вакцину от COVID-19."Нам придется вечно жить с этим вирусом. Существует очень мало шансов, что он будет искоренен", - сказал он."Если вакцины не за горами, то, на мой взгляд, мы должны попытаться сохранить уровень заболеваемости как можно ниже, потому что мы сможем использовать вакцины в недалеком будущем", - сказал он, выступая на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной защите.Ситуация с заболеваемостью может быть улучшена за счет появления и применения вакцины от коронавируса: "Я думаю, что почти наверняка у нас появятся вакцины, которые помогут нам справиться с этой эпидемией в недалеком будущем".Говоря о сроках, когда жителям <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> может быть доступна вакцина, ученый предположил, что к концу зимы. "Ближе к концу зимы - это, безусловно, возможно", - отметил Эдмундс.Великобритания является одной из самых пострадавших от коронавируса стран в мире. В последние несколько недель уровень заболеваемости COVID-19 в стране существенно вырос. За последние сутки число подтвержденных случаев коронавируса в Соединенном Королевстве выросло на 21 331, суточное число смертей от COVID достигло рекордного с 5 июня показателя – 241.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 762 542 человек, скончались 43 967. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html

https://ria.ru/20200208/1564431261.html

великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, в мире