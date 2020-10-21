В Боливии оценили результаты применения препарата от COVID-19 "Авифавир"
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
КОЧАБАМБА (БОЛИВИЯ), 21 окт - РИА Новости. Российский препарат для лечения коронавируса "Авифавир" показал хорошие результаты в Боливии, сообщил РИА Новости глава компании-импортера Sigma Corp Серхио Поль.
В Боливию уже поступило 9 тысяч упаковок лекарства, всего, согласно соглашению с Россией, будет поставлено 150 тысяч упаковок. Компания оценила свои вложения в импорт медикамента в свыше 3 миллионов долларов.
"Мы уже провели испытания в Боливии… Он сработал хорошо. Хорошо то, что "Авифавир" пригоден для амбулаторного лечения, чтобы его получить, не надо ложиться в больницу. Если начать бороться с болезнью своевременно, то ее можно побороть достаточно быстро. На пятый день тест ПЦР дает негативный результат", - отметил Поль.
Он добавил, что в Боливии с помощью "Авифавира" уже излечилось свыше 200 человек, всего лекарство получило 350.
"Авифавир", в работе над которым принимал участие Российский фонд прямых инвестиций, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
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