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https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580825614.html
В Боливии оценили результаты применения препарата от COVID-19 "Авифавир"
Российский препарат для лечения коронавируса "Авифавир" показал хорошие результаты в Боливии, сообщил РИА Новости глава компании-импортера Sigma Corp Серхио... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:30
2020-10-21T14:30
распространение нового коронавируса
авифавир
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
боливия
в мире
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<strong>КОЧАБАМБА (БОЛИВИЯ), 21 окт - РИА Новости.</strong> Российский препарат для лечения коронавируса "Авифавир" показал хорошие результаты в <a href="http://ria.ru/location_Bolivia/" target="_blank" data-auto="true">Боливии</a>, сообщил РИА Новости глава компании-импортера Sigma Corp Серхио Поль.В Боливию уже поступило 9 тысяч упаковок лекарства, всего, согласно соглашению с Россией, будет поставлено 150 тысяч упаковок. Компания оценила свои вложения в импорт медикамента в свыше 3 миллионов долларов.Он добавил, что в Боливии с помощью "Авифавира" уже излечилось свыше 200 человек, всего лекарство получило 350."Авифавир", в работе над которым принимал участие <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российский фонд прямых инвестиций</a>, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577699920.html
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авифавир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, боливия, в мире

В Боливии оценили результаты применения препарата от COVID-19 "Авифавир"

14:30 21.10.2020
 
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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КОЧАБАМБА (БОЛИВИЯ), 21 окт - РИА Новости. Российский препарат для лечения коронавируса "Авифавир" показал хорошие результаты в Боливии, сообщил РИА Новости глава компании-импортера Sigma Corp Серхио Поль.
В Боливию уже поступило 9 тысяч упаковок лекарства, всего, согласно соглашению с Россией, будет поставлено 150 тысяч упаковок. Компания оценила свои вложения в импорт медикамента в свыше 3 миллионов долларов.
"Мы уже провели испытания в Боливии… Он сработал хорошо. Хорошо то, что "Авифавир" пригоден для амбулаторного лечения, чтобы его получить, не надо ложиться в больницу. Если начать бороться с болезнью своевременно, то ее можно побороть достаточно быстро. На пятый день тест ПЦР дает негативный результат", - отметил Поль.
Он добавил, что в Боливии с помощью "Авифавира" уже излечилось свыше 200 человек, всего лекарство получило 350.
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 12:26Распространение нового коронавируса
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"Авифавир", в работе над которым принимал участие Российский фонд прямых инвестиций, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаАвифавирКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийБоливияВ мире
 
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