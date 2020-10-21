https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580825614.html

В Боливии оценили результаты применения препарата от COVID-19 "Авифавир"

Российский препарат для лечения коронавируса "Авифавир" показал хорошие результаты в Боливии, сообщил РИА Новости глава компании-импортера Sigma Corp Серхио... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T14:30

2020-10-21T14:30

2020-10-21T14:30

распространение нового коронавируса

авифавир

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

боливия

в мире

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<strong>КОЧАБАМБА (БОЛИВИЯ), 21 окт - РИА Новости.</strong> Российский препарат для лечения коронавируса "Авифавир" показал хорошие результаты в <a href="http://ria.ru/location_Bolivia/" target="_blank" data-auto="true">Боливии</a>, сообщил РИА Новости глава компании-импортера Sigma Corp Серхио Поль.В Боливию уже поступило 9 тысяч упаковок лекарства, всего, согласно соглашению с Россией, будет поставлено 150 тысяч упаковок. Компания оценила свои вложения в импорт медикамента в свыше 3 миллионов долларов.Он добавил, что в Боливии с помощью "Авифавира" уже излечилось свыше 200 человек, всего лекарство получило 350."Авифавир", в работе над которым принимал участие <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российский фонд прямых инвестиций</a>, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577699920.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авифавир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, боливия, в мире