Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580815128.html
Премьер Польши заявил об угрозе третьей волны COVID-19
Польше нужно готовиться к третьей волне COVID-19, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая в парламенте. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:42
2020-10-21T14:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
матеуш моравецкий
коронавирусы
здоровье - общество
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580828549_0:0:3316:1865_1400x0_80_0_0_26fd494691c986b6c915c7e9d8b24641.jpg
<strong>ВАРШАВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> нужно готовиться к третьей волне COVID-19, заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеуш Моравецкий</a>, выступая в парламенте.По словам премьера, стратегия Польши заключается в том, чтобы так строить общественную и экономическую жизнь, чтобы "иметь возможность учиться, работать, жить, не закрывать экономику и одновременно перерезать путь передачи COVID-19.В последнее время в Польше наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. Число инфицированных превысило 200 тысяч, а за последние сутки зарегистрирован рекорд — 10 040 новых случаев. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
польша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580828549_259:0:2990:2048_1400x0_80_0_0_04e55d5e6d9aa4063942c6dabcde4ded.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, матеуш моравецкий, коронавирусы, здоровье - общество, польша, в мире

Премьер Польши заявил об угрозе третьей волны COVID-19

13:42 21.10.2020 (обновлено: 14:47 21.10.2020)
 
© REUTERS / Olivier Matthys/File PhotoПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© REUTERS / Olivier Matthys/File Photo
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 21 окт — РИА Новости. Польше нужно готовиться к третьей волне COVID-19, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая в парламенте.

"Мы имеем дело сегодня с очень опасным явлением — со второй волной, и нужно сказать здесь также, что, возможно, нам угрожает третья волна, потому что мы зависим от того, будет ли изобретено лекарство или вакцина от COVID-19", — сказал он.

По словам премьера, стратегия Польши заключается в том, чтобы так строить общественную и экономическую жизнь, чтобы "иметь возможность учиться, работать, жить, не закрывать экономику и одновременно перерезать путь передачи COVID-19.
В последнее время в Польше наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. Число инфицированных превысило 200 тысяч, а за последние сутки зарегистрирован рекорд — 10 040 новых случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Матеуш МоравецкийКоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Задержанный в США за контрабанду россиянин не обращался в консульство
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
22:46Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой
22:33Европарламент призвал как можно скорее ввести санкции против Лукашенко
Лента новостейМолния