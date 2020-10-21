https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580815128.html

Премьер Польши заявил об угрозе третьей волны COVID-19

Польше нужно готовиться к третьей волне COVID-19, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая в парламенте. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:42

2020-10-21T13:42

2020-10-21T14:47

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

матеуш моравецкий

коронавирусы

здоровье - общество

польша

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> нужно готовиться к третьей волне COVID-19, заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеуш Моравецкий</a>, выступая в парламенте.По словам премьера, стратегия Польши заключается в том, чтобы так строить общественную и экономическую жизнь, чтобы "иметь возможность учиться, работать, жить, не закрывать экономику и одновременно перерезать путь передачи COVID-19.В последнее время в Польше наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. Число инфицированных превысило 200 тысяч, а за последние сутки зарегистрирован рекорд — 10 040 новых случаев. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

польша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, матеуш моравецкий, коронавирусы, здоровье - общество, польша, в мире