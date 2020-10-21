Власти Подмосковья не намерены блокировать социальные карты жителей

"Хочу успокоить всех жителей Московской области: для них социальные карты не заблокированы. Если гражданин - житель города Москвы, то да. Мы для своих жителей - и пожилого возраста тоже, и старше 65 лет - социальные карты не заблокировали", - сказала Фаевская в прямом эфире телеканала "360".