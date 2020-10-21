https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580813239.html
Власти Подмосковья не намерены блокировать социальные карты жителей
Социальные карты жителей Московской области на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом блокировать не будут, заявила министр социального развития Подмосковья... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:29
2020-10-21T13:29
2020-10-21T13:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Социальные карты жителей <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом блокировать не будут, заявила министр социального развития Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Irina_Faevskaja/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Фаевская</a>.Она отметила, что жителям Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом следует выходить из дома только в случае крайней необходимости.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество