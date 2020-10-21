https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580804470.html
В Кремле прокомментировали рост числа заразившихся коронавирусом
В Кремле констатируют высокий рост числа инфицированных COVID-19, сопоставимый с весенней статистикой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:49
2020-10-21T12:49
2020-10-21T14:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле констатируют высокий рост числа инфицированных COVID-19, сопоставимый с весенней статистикой, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Вопрос, хуже ли сейчас статистика по коронавирусу, чем весной, Песков предложил задать специалистам."Здесь я не могу вам точно сказать, однозначно, наверное, все-таки лучше адресовать в правительственный штаб этот вопрос, но мы с вами видим по цифрам, что она вполне сопоставима с тем, что было весной", - сказал он.Песков отметил, что несколько "печальных рекордов" в последние несколько дней действительно было поставлено по приросту заболеваемости и количеству смертей. "Мы видим, что эпидемия дальше живет и развивается, к нашему сожалению. Это требует большого внимания и усилий", - добавил он.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/faktor-1580753142.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
В Кремле констатируют высокий рост числа инфицированных COVID-19, сопоставимый с весенней статистикой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"К сожалению, отрицательная динамика, то есть сильный рост, сохраняется, мы это с вами видим по цифрам", - заявил Песков.
Вопрос, хуже ли сейчас статистика по коронавирусу, чем весной, Песков предложил задать специалистам.
"Здесь я не могу вам точно сказать, однозначно, наверное, все-таки лучше адресовать в правительственный штаб этот вопрос, но мы с вами видим по цифрам, что она вполне сопоставима с тем, что было весной", - сказал он.
Песков отметил, что несколько "печальных рекордов" в последние несколько дней действительно было поставлено по приросту заболеваемости и количеству смертей. "Мы видим, что эпидемия дальше живет и развивается, к нашему сожалению. Это требует большого внимания и усилий", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.