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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580787441.html
В ЕК заявили, что никто в Европе не хочет второго локдауна из-за COVID-19
Никто в Европе не хочет второго локдауна из-за распространения коронавируса, поэтому людям необходимо вести себя дисциплинированно в вопросе предотвращения... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:41
2020-10-21T13:47
распространение нового коронавируса
марош шефчович
еврокомиссия
европа
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости, Мария Князева.</strong> Никто в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> не хочет второго локдауна из-за распространения коронавируса, поэтому людям необходимо вести себя дисциплинированно в вопросе предотвращения распространения COVID-19, сказал вице-президент <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Marosh_SHefchovich/" target="_blank" data-auto="true">Марош Шефчович</a> в <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламенте</a>.По его словам, "вторая волна пришла, число заражений растет темпами, которые нас беспокоят". "Наши страны опять должны принимать меры, чтобы сдержать вторую волну и остановить ее", - отметил он.Первый локдаун был весной и привел к самому сильному со времен Второй мировой войны экономическому кризису, поскольку был наложен запрет на работу большинства торговых точек, были запрещены развлекательные мероприятия, остановлен туризм и введены серьезные ограничения на передвижения.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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марош шефчович, еврокомиссия, европа, в мире

В ЕК заявили, что никто в Европе не хочет второго локдауна из-за COVID-19

11:41 21.10.2020 (обновлено: 13:47 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости, Мария Князева. Никто в Европе не хочет второго локдауна из-за распространения коронавируса, поэтому людям необходимо вести себя дисциплинированно в вопросе предотвращения распространения COVID-19, сказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Европарламенте.
По его словам, "вторая волна пришла, число заражений растет темпами, которые нас беспокоят". "Наши страны опять должны принимать меры, чтобы сдержать вторую волну и остановить ее", - отметил он.
"Никто в Европе не хочет второго локдауна, этого не хотят люди, не хотят и компании", - сказал он, призвав в связи с этим жителей союза ответственно подходить к противодействию распространения вируса.
Первый локдаун был весной и привел к самому сильному со времен Второй мировой войны экономическому кризису, поскольку был наложен запрет на работу большинства торговых точек, были запрещены развлекательные мероприятия, остановлен туризм и введены серьезные ограничения на передвижения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаМарош ШефчовичЕврокомиссияЕвропаВ мире
 
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