https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580787269.html
В Ростове-на-Дону проверят данные о смерти 13 пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверит причину смерти пациентов с COVID-19 в больнице Ростова-на-Дону, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:40
2020-10-21T11:40
2020-10-21T12:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Территориальный орган <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзора</a> по Ростовской области проверит причину смерти пациентов с COVID-19 в больнице <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a>, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее в СМИ появилась информация, что несколько пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
ростовская область
ростов-на-дону
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия