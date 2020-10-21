https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580787269.html

В Ростове-на-Дону проверят данные о смерти 13 пациентов с COVID-19 на ИВЛ

Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверит причину смерти пациентов с COVID-19 в больнице Ростова-на-Дону, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.10.2020

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2020-10-21T11:40

2020-10-21T12:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Территориальный орган <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзора</a> по Ростовской области проверит причину смерти пациентов с COVID-19 в больнице <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a>, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее в СМИ появилась информация, что несколько пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия