https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580777760.html
Инфекционист рассказал об остаточном явлении после COVID-19
После коронавируса, перенесенного в тяжелой форме, может сохраниться такое остаточное явление, как фиброзные изменения легочной ткани, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:57
2020-10-21T10:57
2020-10-21T10:57
распространение нового коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> После коронавируса, перенесенного в тяжелой форме, может сохраниться такое остаточное явление, как фиброзные изменения легочной ткани, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрава</a> РФ по инфекционным болезням <a href="https://ria.ru/person_vladimir-chulanov" target="_blank">Владимир Чуланов</a>."Возможно, что после перенесенного заболевания (в тяжелой форме - ред.) будут остаточные явления. Например, если был большой процент поражения легочной ткани, в этом случае могут остаться фиброзные изменения - это нефункционирующая легочная ткань, это соединительная ткань, которая просто замещает функционирующую", - рассказал Чуланов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201021/faktor-1580753142.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество