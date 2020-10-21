https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580774024.html

Врач рассказала об опасности ношения маски на подбородке

Главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю, глава управления Роспотребнадзора по региону Наталья Пеньковская призвала соблюдать правила... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T10:37

2020-10-21T10:37

2020-10-21T10:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

наталья пеньковская

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика крым

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Главный государственный санитарный врач по Крыму и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополю</a>, глава управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по региону <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Penkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Пеньковская</a> призвала соблюдать правила ношения масок, которые должны плотно прилегать к лицу, а ношение маски на подбородке - плохая услуга и для себя, и для окружающих."Есть правила ношения масок. Когда ее опускают на подбородок и так далее, это фактически плохая услуга и себе и окружению. Особенно это важно в общественном транспорте, потому что это закрытое пространство, это большое количество людей, это час пик, что создает определенные риски осложнения эпидемиологической ситуации", - сказала Пеньковская на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.Пеньковская призвала крымчан соблюдать масочный режим, особенно в местах массового скопления граждан.Всего на текущий период в республике зарегистрированы свыше 7,5 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели – 4132 человека.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья пеньковская, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым