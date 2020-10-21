Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580773112.html
Директор новосибирского колледжа искусств умер от коронавируса
Заслуженный работник культуры РФ, директор Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Александр Иванов скончался в Новосибирске, у него был... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:34
2020-10-21T10:34
распространение нового коронавируса
новосибирск
новосибирская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580772896_0:0:1600:900_1400x0_80_0_0_cfae179b6642f9454b5005fad052ac0f.jpg
<strong>НОВОСИБИРСК, 21 окт – РИА Новости.</strong> Заслуженный работник культуры РФ, директор Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Александр Иванов скончался в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a>, у него был коронавирус.В тексте соболезнований Ярославцева пишет, что смерть Иванова - невосполнимая утрата для всего профессионального сообщества и системы творческого образования региона.Александр Васильевич Иванов родился в 1948 году. Под его руководством коллектив Новосибирского областного колледжа культуры и искусств достиг больших результатов в подготовке кадров для детских школ искусств и учреждений культуры <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a>. Иванов являлся идейным вдохновителем межрегионального конкурса молодых исполнителей на классической гитаре им. Ю.А. Зырянова, международного конкурса народной песни "Посвящение <a href="http://ria.ru/person_Ljudmila_Zykina/" target="_blank" data-auto="true">Людмиле Зыкиной</a>", межрегионального конкурса исполнителей на домре и балалайке, областного фестиваля молодых дарований "Таланты земли Сибирской".
https://ria.ru/20201004/covid-sindrom-1578186952.html
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580405720.html
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580772896_242:0:1442:900_1400x0_80_0_0_861916e44f349f1d19105cafdba42ad9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новосибирск, новосибирская область, общество

Директор новосибирского колледжа искусств умер от коронавируса

10:34 21.10.2020
 
© Фото : Новосибирский областной колледж культуры и искусствДиректор Новосибиского колледжа искусств Александр Иванов
Директор Новосибиского колледжа искусств Александр Иванов - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : Новосибирский областной колледж культуры и искусств
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 21 окт – РИА Новости. Заслуженный работник культуры РФ, директор Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Александр Иванов скончался в Новосибирске, у него был коронавирус.
"Двадцатого октября 2020 года ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ, заслуженный работник культуры и искусства Новосибирской области, директор Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Александр Васильевич Иванов", - сообщается в среду на сайте областного Минкультуры. Глава министерства Наталья Ярославцева подтвердила сайту ngs.ru, что Иванов умер от коронавируса.
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 17:24Распространение нового коронавируса
Российский врач сообщил о новых неожиданных последствиях коронавируса
В тексте соболезнований Ярославцева пишет, что смерть Иванова - невосполнимая утрата для всего профессионального сообщества и системы творческого образования региона.
"Жизненный путь Александра Васильевича – пример беззаветного служения культуре, людям и Новосибирской области. Верный своему жизненному принципу "Культура и Россия начинается с тебя", Александр Васильевич воспитывал его и в своих учениках. Благодаря многолетней плодотворной деятельности Александра Иванова, почти 30 лет возглавлявшего Новосибирский областной колледж культуры и искусств, его мудрому наставничеству и блестящему таланту управленца воспитано несколько поколений настоящих профессионалов, которые с гордостью несут знамя выпускников ведущего образовательного учреждения региона", - говорится в сообщении.
Александр Васильевич Иванов родился в 1948 году. Под его руководством коллектив Новосибирского областного колледжа культуры и искусств достиг больших результатов в подготовке кадров для детских школ искусств и учреждений культуры Новосибирской области. Иванов являлся идейным вдохновителем межрегионального конкурса молодых исполнителей на классической гитаре им. Ю.А. Зырянова, международного конкурса народной песни "Посвящение Людмиле Зыкиной", межрегионального конкурса исполнителей на домре и балалайке, областного фестиваля молодых дарований "Таланты земли Сибирской".
Фотоснимок коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 01:18Распространение нового коронавируса
Стал известен новый симптом заражения коронавирусом
 
Распространение нового коронавирусаНовосибирскНовосибирская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Задержанный в США за контрабанду россиянин не обращался в консульство
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
22:46Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой
22:33Европарламент призвал как можно скорее ввести санкции против Лукашенко
Лента новостейМолния