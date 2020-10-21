Директор новосибирского колледжа искусств умер от коронавируса
© Фото : Новосибирский областной колледж культуры и искусствДиректор Новосибиского колледжа искусств Александр Иванов
НОВОСИБИРСК, 21 окт – РИА Новости. Заслуженный работник культуры РФ, директор Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Александр Иванов скончался в Новосибирске, у него был коронавирус.
"Двадцатого октября 2020 года ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ, заслуженный работник культуры и искусства Новосибирской области, директор Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Александр Васильевич Иванов", - сообщается в среду на сайте областного Минкультуры. Глава министерства Наталья Ярославцева подтвердила сайту ngs.ru, что Иванов умер от коронавируса.
В тексте соболезнований Ярославцева пишет, что смерть Иванова - невосполнимая утрата для всего профессионального сообщества и системы творческого образования региона.
"Жизненный путь Александра Васильевича – пример беззаветного служения культуре, людям и Новосибирской области. Верный своему жизненному принципу "Культура и Россия начинается с тебя", Александр Васильевич воспитывал его и в своих учениках. Благодаря многолетней плодотворной деятельности Александра Иванова, почти 30 лет возглавлявшего Новосибирский областной колледж культуры и искусств, его мудрому наставничеству и блестящему таланту управленца воспитано несколько поколений настоящих профессионалов, которые с гордостью несут знамя выпускников ведущего образовательного учреждения региона", - говорится в сообщении.
Александр Васильевич Иванов родился в 1948 году. Под его руководством коллектив Новосибирского областного колледжа культуры и искусств достиг больших результатов в подготовке кадров для детских школ искусств и учреждений культуры Новосибирской области. Иванов являлся идейным вдохновителем межрегионального конкурса молодых исполнителей на классической гитаре им. Ю.А. Зырянова, международного конкурса народной песни "Посвящение Людмиле Зыкиной", межрегионального конкурса исполнителей на домре и балалайке, областного фестиваля молодых дарований "Таланты земли Сибирской".