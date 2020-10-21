https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580773112.html

Директор новосибирского колледжа искусств умер от коронавируса

Заслуженный работник культуры РФ, директор Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Александр Иванов скончался в Новосибирске, у него был... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T10:34

2020-10-21T10:34

2020-10-21T10:34

распространение нового коронавируса

новосибирск

новосибирская область

общество

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<strong>НОВОСИБИРСК, 21 окт – РИА Новости.</strong> Заслуженный работник культуры РФ, директор Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Александр Иванов скончался в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a>, у него был коронавирус.В тексте соболезнований Ярославцева пишет, что смерть Иванова - невосполнимая утрата для всего профессионального сообщества и системы творческого образования региона.Александр Васильевич Иванов родился в 1948 году. Под его руководством коллектив Новосибирского областного колледжа культуры и искусств достиг больших результатов в подготовке кадров для детских школ искусств и учреждений культуры <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a>. Иванов являлся идейным вдохновителем межрегионального конкурса молодых исполнителей на классической гитаре им. Ю.А. Зырянова, международного конкурса народной песни "Посвящение <a href="http://ria.ru/person_Ljudmila_Zykina/" target="_blank" data-auto="true">Людмиле Зыкиной</a>", межрегионального конкурса исполнителей на домре и балалайке, областного фестиваля молодых дарований "Таланты земли Сибирской".

https://ria.ru/20201004/covid-sindrom-1578186952.html

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580405720.html

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, новосибирская область, общество