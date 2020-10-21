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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580772764.html
В России за сутки 10 952 человека вылечились от коронавируса
За сутки в России выписаны после коронавируса 10 952 человека, за все время выздоровели 1 096 560 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:33
2020-10-21T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
нижегородская область
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в России выписаны после коронавируса 10 952 человека, за все время выздоровели 1 096 560 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 2365 выписаны в Москве, 445 - в Нижегородской области, 339 - в Свердловской.
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коронавирус в россии, москва, нижегородская область, общество

В России за сутки 10 952 человека вылечились от коронавируса

10:33 21.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
Сотрудник скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны после коронавируса 10 952 человека, за все время выздоровели 1 096 560 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 952 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 096 560", - говорится в сообщении.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
В частности, 2365 выписаны в Москве, 445 - в Нижегородской области, 339 - в Свердловской.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваНижегородская областьОбщество
 
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