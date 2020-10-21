https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580772764.html
В России за сутки 10 952 человека вылечились от коронавируса
За сутки в России выписаны после коронавируса 10 952 человека, за все время выздоровели 1 096 560 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:33
2020-10-21T10:33
2020-10-21T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
нижегородская область
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в России выписаны после коронавируса 10 952 человека, за все время выздоровели 1 096 560 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 2365 выписаны в Москве, 445 - в Нижегородской области, 339 - в Свердловской.
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, нижегородская область, общество