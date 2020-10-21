В России выявили 15 700 новых случаев коронавируса
10:31 21.10.2020 (обновлено: 12:03 21.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 15 700 новых случаев COVID-19, у 25,9% больных симптомов нет, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Выздоровели 10 952 человека, 317 скончались (это рекордный показатель с начала эпидемии).
На первом месте по числу выявленных заболевших — Москва (4389, накануне — на 610 больше), за ней идут Санкт-Петербург (684), Подмосковье (466), Нижегородская (332) и Ростовская (305), Свердловская (255), Архангельская (247) и Воронежская (243) области, Красноярский край (237), Забайкалье (223) и Бурятия (211). В то же время меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Еврейской АО (30), Чечне (четверо), Ненецком автономном округе (трое) и на Чукотке (один).
Вчера сообщалось о рекордных 16 319 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста сегодня снизились до 1,1%). Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 447 335 человек, из них почти 25 тысяч погибли, более 1,096 миллиона вылечились.
В мире число заболевших COVID-19 превысило 40,7 миллиона, как минимум 1,12 миллиона скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (8,27 миллиона заразившихся), Индия (7,65 миллиона) и Бразилия (5,27 миллиона). Россия остается на четвертой строчке, опережая Аргентину, Испанию, Колумбию, Францию, Перу, Мексику и Великобританию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.