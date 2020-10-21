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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580772183.html
В России выявили 15 700 новых случаев коронавируса
За сутки в России зарегистрировали 15 700 новых случаев COVID-19, у 25,9% больных симптомов нет, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:31
2020-10-21T12:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> За сутки в России зарегистрировали 15 700 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 25,9% больных симптомов нет, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Выздоровели 10 952 человека, 317 скончались (это рекордный показатель с начала эпидемии).На первом месте по числу выявленных заболевших — Москва (4389, накануне — на 610 больше), за ней идут Санкт-Петербург (684), Подмосковье (466), Нижегородская (332) и Ростовская (305), Свердловская (255), Архангельская (247) и Воронежская (243) области, Красноярский край (237), Забайкалье (223) и Бурятия (211). В то же время меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Еврейской АО (30), Чечне (четверо), Ненецком автономном округе (трое) и на Чукотке (один).Вчера сообщалось о рекордных 16 319 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста сегодня снизились до 1,1%). Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 447 335 человек, из них почти 25 тысяч погибли, более 1,096 миллиона вылечились.В мире число заболевших COVID-19 превысило 40,7 миллиона, как минимум 1,12 миллиона скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (8,27 миллиона заразившихся), Индия (7,65 миллиона) и Бразилия (5,27 миллиона). Россия остается на четвертой строчке, опережая Аргентину, Испанию, Колумбию, Францию, Перу, Мексику и Великобританию.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580544613.html
https://ria.ru/20201020/shkola-1580602033.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 15 700 новых случаев коронавируса

10:31 21.10.2020 (обновлено: 12:03 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52
Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 15 700 новых случаев COVID-19, у 25,9% больных симптомов нет, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Выздоровели 10 952 человека, 317 скончались (это рекордный показатель с начала эпидемии).
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На первом месте по числу выявленных заболевших — Москва (4389, накануне — на 610 больше), за ней идут Санкт-Петербург (684), Подмосковье (466), Нижегородская (332) и Ростовская (305), Свердловская (255), Архангельская (247) и Воронежская (243) области, Красноярский край (237), Забайкалье (223) и Бурятия (211). В то же время меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Еврейской АО (30), Чечне (четверо), Ненецком автономном округе (трое) и на Чукотке (один).
Вчера сообщалось о рекордных 16 319 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста сегодня снизились до 1,1%). Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 447 335 человек, из них почти 25 тысяч погибли, более 1,096 миллиона вылечились.
В мире число заболевших COVID-19 превысило 40,7 миллиона, как минимум 1,12 миллиона скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (8,27 миллиона заразившихся), Индия (7,65 миллиона) и Бразилия (5,27 миллиона). Россия остается на четвертой строчке, опережая Аргентину, Испанию, Колумбию, Францию, Перу, Мексику и Великобританию.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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