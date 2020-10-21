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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580765754.html
В Крыму отметили высокий уровень летальности от коронавируса
Уровень летальных исходов среди госпитализированных с диагнозом COVID-19 в последние три недели остается высоким, сказала руководитель управления... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T09:41
2020-10-21T09:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
наталья пеньковская
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
симферополь
республика крым
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Уровень летальных исходов среди госпитализированных с диагнозом COVID-19 в последние три недели остается высоким, сказала руководитель управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">республике Крым</a> и Севастополю Наталья Пеньковская.Она отметила, что основное число смертей связано с присутствием у заболевших сопутствующих сердечнососудистых патологий.Рекордные 203 случаев выявления новой коронавирусной инфекции зафиксированы в Крыму за последние сутки, сообщила ранее Пеньковская. Наибольшее количество выявленных заболевших коронавирусом зафиксировано в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и Бахчисарайском районе Крыма, рост заболеваемости наблюдается также в Кировском и Красногвардейском районах, отметила она.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
симферополь
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья пеньковская, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), симферополь, республика крым, общество

В Крыму отметили высокий уровень летальности от коронавируса

09:41 21.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Уровень летальных исходов среди госпитализированных с диагнозом COVID-19 в последние три недели остается высоким, сказала руководитель управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
"Остается довольно высоким количество летальных исходов, за последнюю неделю 21 (случай), как и за предыдущую. В целом за последние три недели зарегистрировано 53 летальных исхода – это 48% от всех зарегистрированных (смертей) за весь период наблюдения", - сказала Пеньковская в ходе заседания оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.
Она отметила, что основное число смертей связано с присутствием у заболевших сопутствующих сердечнососудистых патологий.
Рекордные 203 случаев выявления новой коронавирусной инфекции зафиксированы в Крыму за последние сутки, сообщила ранее Пеньковская. Наибольшее количество выявленных заболевших коронавирусом зафиксировано в Симферополе и Бахчисарайском районе Крыма, рост заболеваемости наблюдается также в Кировском и Красногвардейском районах, отметила она.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Наталья ПеньковскаяЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СимферопольРеспублика КрымОбщество
 
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