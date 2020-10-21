https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580765754.html

В Крыму отметили высокий уровень летальности от коронавируса

Уровень летальных исходов среди госпитализированных с диагнозом COVID-19 в последние три недели остается высоким, сказала руководитель управления... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T09:41

2020-10-21T09:41

2020-10-21T09:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

наталья пеньковская

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

симферополь

республика крым

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Уровень летальных исходов среди госпитализированных с диагнозом COVID-19 в последние три недели остается высоким, сказала руководитель управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">республике Крым</a> и Севастополю Наталья Пеньковская.Она отметила, что основное число смертей связано с присутствием у заболевших сопутствующих сердечнососудистых патологий.Рекордные 203 случаев выявления новой коронавирусной инфекции зафиксированы в Крыму за последние сутки, сообщила ранее Пеньковская. Наибольшее количество выявленных заболевших коронавирусом зафиксировано в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и Бахчисарайском районе Крыма, рост заболеваемости наблюдается также в Кировском и Красногвардейском районах, отметила она.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

симферополь

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья пеньковская, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), симферополь, республика крым, общество