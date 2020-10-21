https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580762169.html

В Москве еще 2365 пациентов вылечились от COVID-19

Еще 2365 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 279 тысяч человек, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T09:04

2020-10-21T09:04

2020-10-21T09:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

анастасия ракова

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Еще 2365 пациентов вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число превысило 279 тысяч человек, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, анастасия ракова , москва, общество