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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580762169.html
В Москве еще 2365 пациентов вылечились от COVID-19
Еще 2365 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 279 тысяч человек, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T09:04
2020-10-21T09:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Еще 2365 пациентов вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число превысило 279 тысяч человек, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще 2365 пациентов вылечились от COVID-19

09:04 21.10.2020 (обновлено: 09:09 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Еще 2365 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 279 тысяч человек, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2365 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 279973", - сообщила вице-мэр.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнастасия РаковаМоскваОбщество
 
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