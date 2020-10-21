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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580748603.html
Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
Защита организма от инфекций, в том числе от COVID-19, может временно понизиться из-за переохлаждения, связанного с резкими перепадами температуры, сообщили РИА РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T00:39
2020-10-21T04:03
жилье
здоровье
общество
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости</strong>. Защита организма от инфекций, в том числе от COVID-19, может временно понизиться из-за переохлаждения, связанного с резкими перепадами температуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Поэтому, подчеркнули в ведомстве, сейчас важно следить за соблюдением температурного режима в помещениях, необходимо уделять внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.Согласно нормам в игровых младшей, средней и старшей группах дошкольных организаций температура должна быть 21-23° С, в спальных детских садов — 19-20 °С, в классах школ — 18-24°C, в палатах лечебно-профилактических учреждений — 20-26 °С, в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — не ниже 20 °C, в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов — 20-22 °С, уточнили в пресс-службе.В Роспотребнадзоре напомнили, что при не соблюдении гигиенических нормативов граждане могут направлять обращения в территориальные органы ведомства по регионам. Таким образом, специалисты проведут контрольно-надзорные мероприятия с измерениями параметров микроклимата и принятием необходимых административных мер, если нарушения подтвердятся.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/immunitet-1580501640.html
До этого как то по другому было???
20
1
россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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жилье, здоровье, общество, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе

00:39 21.10.2020 (обновлено: 04:03 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Защита организма от инфекций, в том числе от COVID-19, может временно понизиться из-за переохлаждения, связанного с резкими перепадами температуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19", — говорится в сообщении.
Поэтому, подчеркнули в ведомстве, сейчас важно следить за соблюдением температурного режима в помещениях, необходимо уделять внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.
Согласно нормам в игровых младшей, средней и старшей группах дошкольных организаций температура должна быть 21-23° С, в спальных детских садов — 19-20 °С, в классах школ — 18-24°C, в палатах лечебно-профилактических учреждений — 20-26 °С, в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — не ниже 20 °C, в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов — 20-22 °С, уточнили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре напомнили, что при не соблюдении гигиенических нормативов граждане могут направлять обращения в территориальные органы ведомства по регионам. Таким образом, специалисты проведут контрольно-надзорные мероприятия с измерениями параметров микроклимата и принятием необходимых административных мер, если нарушения подтвердятся.
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Вчера, 02:00Сказано в эфире
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаЖильеЗдоровьеОбществоКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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