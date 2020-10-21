Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:39 21.10.2020 (обновлено: 04:03 21.10.2020)
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Защита организма от инфекций, в том числе от COVID-19, может временно понизиться из-за переохлаждения, связанного с резкими перепадами температуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19", — говорится в сообщении.
Поэтому, подчеркнули в ведомстве, сейчас важно следить за соблюдением температурного режима в помещениях, необходимо уделять внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.
Согласно нормам в игровых младшей, средней и старшей группах дошкольных организаций температура должна быть 21-23° С, в спальных детских садов — 19-20 °С, в классах школ — 18-24°C, в палатах лечебно-профилактических учреждений — 20-26 °С, в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — не ниже 20 °C, в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов — 20-22 °С, уточнили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре напомнили, что при не соблюдении гигиенических нормативов граждане могут направлять обращения в территориальные органы ведомства по регионам. Таким образом, специалисты проведут контрольно-надзорные мероприятия с измерениями параметров микроклимата и принятием необходимых административных мер, если нарушения подтвердятся.
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