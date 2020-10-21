https://ria.ru/20201021/korchevnikov-1580782184.html

Журналисту Борису Корчевникову запретили въезд на Украину

Российскому журналисту, телеведущему "Россия-1" Борису Корчевникову запретили въезд на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T11:19

2020-10-21T11:19

2020-10-21T11:19

донбасс

борис корчевников

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украина

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<strong>КИЕВ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Российскому журналисту, телеведущему "Россия-1" <a href="http://ria.ru/person_Boris_Korchevnikov/" target="_blank" data-auto="true">Борису Корчевникову</a> запретили въезд на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщила пресс-служба украинской государственной пограничной службы.Ранее украинские СМИ сообщили, что Корчевников приехал в Киев.Также в погранслужбе сообщили, что с начала года пограничники составили более 4 тысяч административных протоколов за нарушение порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a> и в Крым.Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/basta-ukraina-1577399943.html

https://ria.ru/20200909/ukraina-1577006639.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, борис корчевников, республика крым, украина, в мире