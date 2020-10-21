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https://ria.ru/20201021/korchevnikov-1580782184.html
Журналисту Борису Корчевникову запретили въезд на Украину
Российскому журналисту, телеведущему "Россия-1" Борису Корчевникову запретили въезд на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:19
2020-10-21T11:19
донбасс
борис корчевников
республика крым
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Российскому журналисту, телеведущему "Россия-1" <a href="http://ria.ru/person_Boris_Korchevnikov/" target="_blank" data-auto="true">Борису Корчевникову</a> запретили въезд на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщила пресс-служба украинской государственной пограничной службы.Ранее украинские СМИ сообщили, что Корчевников приехал в Киев.Также в погранслужбе сообщили, что с начала года пограничники составили более 4 тысяч административных протоколов за нарушение порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a> и в Крым.Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/basta-ukraina-1577399943.html
https://ria.ru/20200909/ukraina-1577006639.html
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донбасс, борис корчевников, республика крым, украина, в мире

Журналисту Борису Корчевникову запретили въезд на Украину

11:19 21.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБорис Корчевников
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КИЕВ, 21 окт – РИА Новости. Российскому журналисту, телеведущему "Россия-1" Борису Корчевникову запретили въезд на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщила пресс-служба украинской государственной пограничной службы.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Корчевников приехал в Киев.
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"После появления в СМИ сообщений о незаконном посещении данным лицом временно оккупированного Россией Крыма пограничники провели дополнительную проверку и нашли подтверждение (нарушения – ред.) указанным иностранцем украинского законодательства. Как следствие, Корчевникову Б.В. запретили въезд на Украину на три года. Он вылетел с территории Украины авиарейсом "Киев-Стамбул", - говорится в сообщении.
Также в погранслужбе сообщили, что с начала года пограничники составили более 4 тысяч административных протоколов за нарушение порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории Донбасса и в Крым.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
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ДонбассБорис КорчевниковРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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