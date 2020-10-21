Журналисту Борису Корчевникову запретили въезд на Украину
КИЕВ, 21 окт – РИА Новости. Российскому журналисту, телеведущему "Россия-1" Борису Корчевникову запретили въезд на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщила пресс-служба украинской государственной пограничной службы.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Корчевников приехал в Киев.
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"После появления в СМИ сообщений о незаконном посещении данным лицом временно оккупированного Россией Крыма пограничники провели дополнительную проверку и нашли подтверждение (нарушения – ред.) указанным иностранцем украинского законодательства. Как следствие, Корчевникову Б.В. запретили въезд на Украину на три года. Он вылетел с территории Украины авиарейсом "Киев-Стамбул", - говорится в сообщении.
Также в погранслужбе сообщили, что с начала года пограничники составили более 4 тысяч административных протоколов за нарушение порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории Донбасса и в Крым.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
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