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Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз
Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Игорь Касатонов оценил опасность для России от планируемых украинских военно-морских баз на Черном море. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T01:41
2020-10-21T09:23
россия
игорь касатонов
черное море
военно-морские силы украины
верховная рада украины
нато
владимир зеленский
республика крым
украина
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Российский адмирал оценил опасность новых украинских военных баз
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kasatonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Касатонов</a> оценил опасность для России от планируемых украинских военно-морских баз на <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a>.Ранее, обращаясь с ежегодным посланием к <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a>, президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил о намерении построить две военные базы "для защиты Черноморского региона".Адмирал выразил мнение, что после завершения строительства они будут невостребованными, в том числе и для <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, которые не станут размещать там свои военные силы.
https://ria.ru/20201020/flot-1580647672.html
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россия
черное море
республика крым
украина
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россия, игорь касатонов, черное море, военно-морские силы украины, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз

01:41 21.10.2020 (обновлено: 09:23 21.10.2020)
 
© Фото : ВМС УкраиныКатера ВМС Украины в порту Одессы
Катера ВМС Украины в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : ВМС Украины
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Игорь Касатонов оценил опасность для России от планируемых украинских военно-морских баз на Черном море.
Ранее, обращаясь с ежегодным посланием к Верховной раде, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении построить две военные базы "для защиты Черноморского региона".

"Это политиканство, потому что строительство настоящей базы — против кого? Если против Крыма, то там базируется мощнейшая межвидовая группировка. На украинских базах катера будут базироваться — одно название. В стратегическом плане они никакого не будут иметь значения. Да и в оперативном плане тоже. Никакой опасности для России они не несут", — сказал Касатонов в беседе с НСН.

Адмирал выразил мнение, что после завершения строительства они будут невостребованными, в том числе и для НАТО и Турции, которые не станут размещать там свои военные силы.
Военно-морские силы Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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РоссияИгорь КасатоновЧерное мореВоенно-морские силы УкраиныВерховная Рада УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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