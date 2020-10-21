https://ria.ru/20201021/korabli-1580751016.html
Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз
Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Игорь Касатонов оценил опасность для России от планируемых украинских военно-морских баз на Черном море. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T01:41
2020-10-21T01:41
2020-10-21T09:23
россия
игорь касатонов
черное море
военно-морские силы украины
верховная рада украины
нато
владимир зеленский
республика крым
украина
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Российский адмирал оценил опасность новых украинских военных баз
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kasatonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Касатонов</a> оценил опасность для России от планируемых украинских военно-морских баз на <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a>.Ранее, обращаясь с ежегодным посланием к <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a>, президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил о намерении построить две военные базы "для защиты Черноморского региона".Адмирал выразил мнение, что после завершения строительства они будут невостребованными, в том числе и для <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, которые не станут размещать там свои военные силы.
https://ria.ru/20201020/flot-1580647672.html
3
россия
черное море
республика крым
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь касатонов, черное море, военно-морские силы украины, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире