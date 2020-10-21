https://ria.ru/20201021/kontrakty-1580855007.html

В Нижегородской области увеличат финансирование соцконтрактов в 1,6 раза

Финансирование социальных контрактов в Нижегородской области увеличится на 675,3 миллиона рублей, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T16:34

2020-10-21T16:34

2020-10-21T16:34

нижегородская область

россия

глеб никитин

нижегородская область

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости.</strong> Финансирование социальных контрактов в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> увеличится на 675,3 миллиона рублей, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.Выделение дополнительных средств одобрено министерством труда и социальной защиты РФ.Губернатор подчеркнул, что, по данным на середину октября 2020 года, в регионе заключено свыше 16 тысяч социальных контрактов, из них 8 209 контрактов - на трудоустройство, 443 - на прохождение обучения, 542 - на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 6 955 – для преодоления трудной жизненной ситуации.Нижегородская область входит в число пилотных регионов, где реализуется проект по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности к 2030 году в два раза.Предоставление адресной государственной социальной помощи на основании соцконтракта предусматривает выплаты малоимущим гражданам при условии совершения ими действий, направленных на преодоление бедности: трудоустройства, переобучения, регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых. Основными мерами по снижению бедности являются помощь гражданам в поиске работы и трудоустройстве, прохождении профессионального обучения и стажировок, получении дополнительного профессионального образования, поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности, а также другие мероприятия, направленные на преодоление трудных жизненных ситуаций.

https://ria.ru/20201020/internet-1580711767.html

https://ria.ru/20201019/rekord-1580524833.html

россия

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, глеб никитин, нижегородская область, общество