https://ria.ru/20201021/kontrakty-1580855007.html
В Нижегородской области увеличат финансирование соцконтрактов в 1,6 раза
Финансирование социальных контрактов в Нижегородской области увеличится на 675,3 миллиона рублей, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T16:34
2020-10-21T16:34
2020-10-21T16:34
нижегородская область
россия
глеб никитин
нижегородская область
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости.</strong> Финансирование социальных контрактов в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> увеличится на 675,3 миллиона рублей, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.Выделение дополнительных средств одобрено министерством труда и социальной защиты РФ.Губернатор подчеркнул, что, по данным на середину октября 2020 года, в регионе заключено свыше 16 тысяч социальных контрактов, из них 8 209 контрактов - на трудоустройство, 443 - на прохождение обучения, 542 - на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 6 955 – для преодоления трудной жизненной ситуации.Нижегородская область входит в число пилотных регионов, где реализуется проект по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности к 2030 году в два раза.Предоставление адресной государственной социальной помощи на основании соцконтракта предусматривает выплаты малоимущим гражданам при условии совершения ими действий, направленных на преодоление бедности: трудоустройства, переобучения, регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых. Основными мерами по снижению бедности являются помощь гражданам в поиске работы и трудоустройстве, прохождении профессионального обучения и стажировок, получении дополнительного профессионального образования, поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности, а также другие мероприятия, направленные на преодоление трудных жизненных ситуаций.
https://ria.ru/20201020/internet-1580711767.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, глеб никитин, нижегородская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости.
Финансирование социальных контрактов в Нижегородской области
увеличится на 675,3 миллиона рублей, сообщил глава региона Глеб Никитин
.
Выделение дополнительных средств одобрено министерством труда и социальной защиты РФ.
"Общее финансирование социальных контрактов в этом году вырастет в 1,6 раза. Дополнительно на эти цели предполагается направить 675,3 миллиона рублей. Более 453 миллионов рублей - средства федерального бюджета, 182 миллиона рублей планируем направить из регионального бюджета. Мы благодарны федеральному министерству за такое решение. Это позволит направить адресную поддержку еще большему числу нижегородцев", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Губернатор подчеркнул, что, по данным на середину октября 2020 года, в регионе заключено свыше 16 тысяч социальных контрактов, из них 8 209 контрактов - на трудоустройство, 443 - на прохождение обучения, 542 - на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 6 955 – для преодоления трудной жизненной ситуации.
"Наша область является лидером среди всех пилотных регионов, реализующих данный проект, как по объему запланированного финансирования, так и по количеству заключенных социальных контрактов. В этом году инструмент соцконтракта очень эффективно показал себя при поддержке индивидуальных предпринимателей и самозанятых, деятельность которых была вынужденно приостановлена в период пандемии. С гражданами этой категории заключено 1 175 социальных контрактов, суммарные выплаты по которым составили свыше 48 миллионов рублей", - добавил Никитин.
Нижегородская область входит в число пилотных регионов, где реализуется проект по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности к 2030 году в два раза.
Предоставление адресной государственной социальной помощи на основании соцконтракта предусматривает выплаты малоимущим гражданам при условии совершения ими действий, направленных на преодоление бедности: трудоустройства, переобучения, регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых. Основными мерами по снижению бедности являются помощь гражданам в поиске работы и трудоустройстве, прохождении профессионального обучения и стажировок, получении дополнительного профессионального образования, поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности, а также другие мероприятия, направленные на преодоление трудных жизненных ситуаций.