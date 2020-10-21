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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201021/konstitutsiya-1580660854.html
Белоруссия идет на поправки. Что поменяют в Конституции республики
Противостояние власти и оппозиции в Белоруссии принимает новый оборот. Сторонники и противники Александра Лукашенко призывают к конституционной реформе, но... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T08:00
2020-10-21T08:05
протесты в белоруссии
аждар куртов
обсе
александр лукашенко
снг
москва
минск
белоруссия
грузия
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. </strong>Противостояние власти и оппозиции в Белоруссии принимает новый оборот. Сторонники и противники Александра Лукашенко призывают к конституционной реформе, но выдвигают разные условия. Менять основной закон готов и сам президент, однако его оппоненты сомневаются, что он уступит полномочия. Как может измениться Конституция республики и к чему это приведет, разбиралось РИА Новости. "Партизаны" на маршеПартизанский проспект считается главной транспортной артерией Минска. Кроме того, в этой части города расположены крупные машиностроительные заводы. Именно по этому маршруту в выходные отправились противники Лукашенко.Расчет был на то, что рабочие присоединятся к протестам и объявят забастовку. Да и название улицы подходящее: оппозиционеры часто сравнивают себя с партизанами. Их официальная цель — "вынудить режим пойти на переговоры без прямой конфронтации". "Партизанскому маршу" помешала погода. Сильный ветер, осенний холод заметно проредили ряды демонстрантов. Если в августе и сентябре на митинги выходили до ста тысяч человек, то теперь было не больше 15 тысяч.На следующий день на площади Независимости возле памятника Ленину состоялись акции в поддержку Лукашенко. Люди с государственными флагами прошлись по центральным улицам Минска, призывая противников президента не нарушать общественный порядок. Личностный моментНе только погода способствовала ослаблению протестной активности. После того как Лукашенко пообщался в СИЗО КГБ с видными оппозиционерами, в республике заговорили о конституционной реформе. Политические оппоненты начали более или менее внятно излагать план дальнейших действий.Лукашенко признал, что сейчас вся полнота власти сосредоточена в руках президента. Он согласен с тем, что это надо изменить. "У нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни. Это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко", — отметил глава государства. И не исключил, что после конституционной реформы пройдут внеочередные парламентские и президентские выборы. Предполагается, что новая Конституция расширит полномочия правительства и парламента. Это, возможно, обеспечит безболезненный транзит власти. Однако Лукашенко резко критикует предложение оппозиции вернуть Конституцию 1994 года, в которой решающее слово в ключевых вопросах государственного устройства принадлежало именно парламенту. В 1996-м референдум лишил законодательное собрание многих функций, предусмотренных тем документом. Нет ясности и с избирательной реформой, хотя Лукашенко считает ее необходимой. На подступах к реформеБелорусские власти уже представили проект основного закона на рассмотрение России и ОБСЕ. Этот документ разработали в Конституционном суде.В Москве поддержали готовность Минска к реформам. Владимир Путин назвал идею реформы "своевременной и целесообразной". Однако Лукашенко взял паузу. Его оппоненты потребовали сначала освободить содержащихся в заключении оппозиционеров. После беседы с Лукашенко в СИЗО трех участников встречи перевели под домашний арест: директора IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича, адвоката Илью Салея и бизнесмена Юрия Воскресенского. Чуть позже так же поступили и с политтехнологом Виталием Шкляровым. Но прямые переговоры о реформе власть и оппозиция по-прежнему не ведут. Хотя несостоявшиеся кандидаты в президенты Виктор Бабарико, Валерий Цепкало и Сергей Тихановский выступали за изменение основного закона еще весной.Суперпрезидентская БелоруссияОпрошенные РИА Новости специалисты считают, что начать следует с внятного разъяснения принципа разделения властей. "В соответствии со статьей 137 действующей Конституции указы и декреты президента имеют большую юридическую силу, чем закон. Выше указа главы государства только Конституция. Получается, что сейчас Лукашенко обладает не только исполнительными, но и законодательными полномочиями. При этом нет четкого определения числа президентских сроков", — объясняет РИА Новости директор минского Института политических исследований "Политическая сфера" Андрей Казакевич. Собеседник обращает внимание и на чрезмерные полномочия главы государства при формировании органов исполнительной власти. Реформа должна передать часть этих функций парламенту, полагает он. "Например, кандидатуру премьер-министра надо согласовать с парламентом. Но всех заместителей премьера и профильных министров президент назначает лично. Лукашенко сам выбирает и региональных руководителей. Даже кадры низового уровня зависят от него", — поясняет Казакевич. На его взгляд, следует реформировать и судебную систему. "Назначение всех судей в руках Лукашенко. Согласование кандидатур с Верховным судом и Советом республики — высшей палатой парламента — превратилось в формальность. Необходимо расширить права парламента в этом вопросе. Выдвигали идеи суда присяжных, но все они повисли в воздухе", — рассуждает Казакевич. В новой Конституции важно определиться и с полномочиями законодательной власти. "Практика показала, что унитарной Белоруссии ни к чему двухпалатный парламент. Совет республики не выполняет каких-либо серьезных функций. Однопалатный парламент был бы эффективнее", — считает эксперт. Комиссию по изменению основного закона создали еще в прошлом году, задолго до президентских выборов. Но пока результаты ее работы неизвестны, уточняет собеседник агентства.Просчеты ЛукашенкоПолитолог, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов в беседе с РИА Новости обращает внимание на обстоятельства, подталкивавшие страны СНГ к пересмотру основного закона. "В Грузии, Молдавии, Киргизии, частично в Армении — из-за смены власти. Корректировали форму правления. От президентской республики переходили к парламентской. Но усиление законодательной ветви не привело к демократии и порядку. Наоборот, это оборачивалось госпереворотами", — отмечает Куртов. Он согласен, что Белоруссии нужна конституционная реформа. Но, по его мнению, и нынешняя версия основного закона могла бы быть действенной. "Если бы белорусский лидер допускал появление новых политических партий, ослабил контроль над выборами, кризиса удалось бы избежать. Критики Лукашенко давно поднимали эти вопросы, но власть оставалась глуха", — подчеркивает Куртов. Какие бы поправки ни предлагали, для реформы нужен общенациональный диалог — на это указывают все эксперты. И если он все же начнется в ближайшее время, устраивающий всех положительный результат вполне возможен.
https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html
Поздно метаться , судя по- всему народ захочет спросить за те избиения и унижения и никакие поправки Лукашенко не помогут
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москва
минск
белоруссия
грузия
РИА Новости
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аждар куртов, обсе, александр лукашенко, снг, москва, минск, белоруссия, грузия, в мире

Белоруссия идет на поправки. Что поменяют в Конституции республики

08:00 21.10.2020 (обновлено: 08:05 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСитуация в Минске
Ситуация в Минске - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Противостояние власти и оппозиции в Белоруссии принимает новый оборот. Сторонники и противники Александра Лукашенко призывают к конституционной реформе, но выдвигают разные условия. Менять основной закон готов и сам президент, однако его оппоненты сомневаются, что он уступит полномочия. Как может измениться Конституция республики и к чему это приведет, разбиралось РИА Новости.

"Партизаны" на марше

Партизанский проспект считается главной транспортной артерией Минска. Кроме того, в этой части города расположены крупные машиностроительные заводы. Именно по этому маршруту в выходные отправились противники Лукашенко.
Расчет был на то, что рабочие присоединятся к протестам и объявят забастовку. Да и название улицы подходящее: оппозиционеры часто сравнивают себя с партизанами. Их официальная цель — "вынудить режим пойти на переговоры без прямой конфронтации".
"Партизанскому маршу" помешала погода. Сильный ветер, осенний холод заметно проредили ряды демонстрантов. Если в августе и сентябре на митинги выходили до ста тысяч человек, то теперь было не больше 15 тысяч.
На следующий день на площади Независимости возле памятника Ленину состоялись акции в поддержку Лукашенко. Люди с государственными флагами прошлись по центральным улицам Минска, призывая противников президента не нарушать общественный порядок.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной властями акции протеста "Партизанский марш" в Минске
Участники несанкционированной властями акции протеста Партизанский марш в Минске - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участники несанкционированной властями акции протеста "Партизанский марш" в Минске

Личностный момент

Не только погода способствовала ослаблению протестной активности. После того как Лукашенко пообщался в СИЗО КГБ с видными оппозиционерами, в республике заговорили о конституционной реформе. Политические оппоненты начали более или менее внятно излагать план дальнейших действий.
Лукашенко признал, что сейчас вся полнота власти сосредоточена в руках президента. Он согласен с тем, что это надо изменить.
"У нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни. Это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко", — отметил глава государства. И не исключил, что после конституционной реформы пройдут внеочередные парламентские и президентские выборы.
Предполагается, что новая Конституция расширит полномочия правительства и парламента. Это, возможно, обеспечит безболезненный транзит власти.
Однако Лукашенко резко критикует предложение оппозиции вернуть Конституцию 1994 года, в которой решающее слово в ключевых вопросах государственного устройства принадлежало именно парламенту. В 1996-м референдум лишил законодательное собрание многих функций, предусмотренных тем документом.
Нет ясности и с избирательной реформой, хотя Лукашенко считает ее необходимой.
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске

На подступах к реформе

Белорусские власти уже представили проект основного закона на рассмотрение России и ОБСЕ. Этот документ разработали в Конституционном суде.
В Москве поддержали готовность Минска к реформам. Владимир Путин назвал идею реформы "своевременной и целесообразной". Однако Лукашенко взял паузу. Его оппоненты потребовали сначала освободить содержащихся в заключении оппозиционеров.
После беседы с Лукашенко в СИЗО трех участников встречи перевели под домашний арест: директора IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича, адвоката Илью Салея и бизнесмена Юрия Воскресенского. Чуть позже так же поступили и с политтехнологом Виталием Шкляровым.
Но прямые переговоры о реформе власть и оппозиция по-прежнему не ведут. Хотя несостоявшиеся кандидаты в президенты Виктор Бабарико, Валерий Цепкало и Сергей Тихановский выступали за изменение основного закона еще весной.
© Фото : Конституционный Суд Республики БеларусьПредставители Конституционного суда Республики Беларусь
Представители Конституционного Суда Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : Конституционный Суд Республики Беларусь
Представители Конституционного суда Республики Беларусь

Суперпрезидентская Белоруссия

Опрошенные РИА Новости специалисты считают, что начать следует с внятного разъяснения принципа разделения властей.
"В соответствии со статьей 137 действующей Конституции указы и декреты президента имеют большую юридическую силу, чем закон. Выше указа главы государства только Конституция. Получается, что сейчас Лукашенко обладает не только исполнительными, но и законодательными полномочиями. При этом нет четкого определения числа президентских сроков", — объясняет РИА Новости директор минского Института политических исследований "Политическая сфера" Андрей Казакевич.
Собеседник обращает внимание и на чрезмерные полномочия главы государства при формировании органов исполнительной власти. Реформа должна передать часть этих функций парламенту, полагает он.
"Например, кандидатуру премьер-министра надо согласовать с парламентом. Но всех заместителей премьера и профильных министров президент назначает лично. Лукашенко сам выбирает и региональных руководителей. Даже кадры низового уровня зависят от него", — поясняет Казакевич.
На его взгляд, следует реформировать и судебную систему. "Назначение всех судей в руках Лукашенко. Согласование кандидатур с Верховным судом и Советом республики — высшей палатой парламента — превратилось в формальность. Необходимо расширить права парламента в этом вопросе. Выдвигали идеи суда присяжных, но все они повисли в воздухе", — рассуждает Казакевич.
В новой Конституции важно определиться и с полномочиями законодательной власти. "Практика показала, что унитарной Белоруссии ни к чему двухпалатный парламент. Совет республики не выполняет каких-либо серьезных функций. Однопалатный парламент был бы эффективнее", — считает эксперт.
Комиссию по изменению основного закона создали еще в прошлом году, задолго до президентских выборов. Но пока результаты ее работы неизвестны, уточняет собеседник агентства.
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Просчеты Лукашенко

Политолог, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов в беседе с РИА Новости обращает внимание на обстоятельства, подталкивавшие страны СНГ к пересмотру основного закона.
"В Грузии, Молдавии, Киргизии, частично в Армении — из-за смены власти. Корректировали форму правления. От президентской республики переходили к парламентской. Но усиление законодательной ветви не привело к демократии и порядку. Наоборот, это оборачивалось госпереворотами", — отмечает Куртов.
Он согласен, что Белоруссии нужна конституционная реформа. Но, по его мнению, и нынешняя версия основного закона могла бы быть действенной.
"Если бы белорусский лидер допускал появление новых политических партий, ослабил контроль над выборами, кризиса удалось бы избежать. Критики Лукашенко давно поднимали эти вопросы, но власть оставалась глуха", — подчеркивает Куртов.
Какие бы поправки ни предлагали, для реформы нужен общенациональный диалог — на это указывают все эксперты. И если он все же начнется в ближайшее время, устраивающий всех положительный результат вполне возможен.
 
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