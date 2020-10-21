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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201021/konkurs-1580845571.html
Опубликованы лучшие работы конкурса "Правнуки победителей"
Исследования 17 участников конкурса "Правнуки победителей" были признаны лучшими среди 16 тысяч работ молодых людей из России и зарубежных стран. С отмеченными... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:53
2020-10-21T15:53
75 лет великой победы
конкурс "правнуки победителей"
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Исследования 17 участников конкурса "Правнуки победителей" были признаны лучшими среди 16 тысяч работ молодых людей из России и зарубежных стран. С отмеченными жюри проектами можно познакомиться на официальном сайте конкурса в <a href="http://www.pravnuki-pobediteley.ru" target="_blank">специальном разделе</a>, сообщает пресс-служба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".Работы победителей очень разные, но все они пронизаны гордостью за своих героических предков, рассказывают порой невероятные истории о совершении подвигов и счастливых спасениях, а также о сохранении памяти о павших героях.Авторы делятся своими размышлениями о Великой Отечественной войне, о том, каждый ли способен совершить подвиг, ради чего воевали наши прадеды и что нужно делать, чтобы события этой страшной войны никогда не были забыты и не повторялись.Конкурс "Бессмертного полка России" "Правнуки победителей" направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений, повышение навыков по работе с архивными материалами. Основной тезис проекта – "От истории семьи – к истории страны".Организаторы планируют сделать конкурс ежегодным, поэтому опубликованные работы могут вдохновить будущих участников и послужить достойным примером для подражания.
https://ria.ru/20200901/molodezh-1576572406.html
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конкурс "правнуки победителей"

Опубликованы лучшие работы конкурса "Правнуки победителей"

15:53 21.10.2020
 
© Пресс-служба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России"Церемония награждения победителей конкурса "Правнуки победителей"
Церемония награждения победителей конкурса Правнуки победителей - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Пресс-служба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Исследования 17 участников конкурса "Правнуки победителей" были признаны лучшими среди 16 тысяч работ молодых людей из России и зарубежных стран. С отмеченными жюри проектами можно познакомиться на официальном сайте конкурса в специальном разделе, сообщает пресс-служба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".

"Настолько глубоки были исследования, что порой даже не верилось, что они были проведены молодежью", – отметил генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени, сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России Сергей Макаров, который уже второй год входит в состав жюри конкурса.

Работы победителей очень разные, но все они пронизаны гордостью за своих героических предков, рассказывают порой невероятные истории о совершении подвигов и счастливых спасениях, а также о сохранении памяти о павших героях.
Авторы делятся своими размышлениями о Великой Отечественной войне, о том, каждый ли способен совершить подвиг, ради чего воевали наши прадеды и что нужно делать, чтобы события этой страшной войны никогда не были забыты и не повторялись.
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Конкурс "Бессмертного полка России" "Правнуки победителей" направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений, повышение навыков по работе с архивными материалами. Основной тезис проекта – "От истории семьи – к истории страны".
Организаторы планируют сделать конкурс ежегодным, поэтому опубликованные работы могут вдохновить будущих участников и послужить достойным примером для подражания.
 
75 лет Великой ПобедыКонкурс "Правнуки победителей"
 
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