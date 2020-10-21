https://ria.ru/20201021/kitay-1580882429.html

США объявили шесть китайских СМИ "иностранными представительствами"

Шесть китайских СМИ будут объявлены в США "иностранными представительствами", заявил журналистам в среду госсекретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T18:22

2020-10-21T18:22

2020-10-21T19:31

майк помпео

китай

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости.</strong> Шесть китайских СМИ будут объявлены в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> "иностранными представительствами", заявил журналистам в среду госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>."...госдепартамент объявляет шесть базирующихся в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> СМИ в качестве иностранных представительств. Они все принадлежат или контролируются иностранным правительством", - объявил госсекретарь США на брифинге в госдепартаменте.Помпео пояснил, что решение не накладывает запрета на публикуемые этими СМИ материалами в США, но нацелено на то, чтобы американцы знали "разницу между новостями, которые пишут свободные СМИ, и пропагандой, которую распространяет компартия Китая".Как сообщил госдепартамент по окончании брифинга, в список "иностранных представительств" включены издания "Yicai Global", "Jiefang Daily", "Xinmin Evening News", "Social Sciences in China Press", "Beijing Review" и "Economic Daily". Как сообщил госдепартамент США, "компании, которые причислены к зарубежным представительствам, должны следовать определенным требованиям, которые повышают прозрачность в отношении медиа-активности контролирующих их правительств в Соединенных Штатах".Ранее в феврале госдеп предпринял аналогичный шаг в отношении изданий "Xinhua News Agency", "China Global Television Network", "China Radio International", "China Daily Distribution Corporation" и "Hai Tian Development USA". В июне в список были включены Центральное телевидение Китая, агентство China News Service, главная партийная газета "Жэньминьжибао", People"s Daily и англозычная "Global Times".

https://ria.ru/20200918/globalstrayk-1577376245.html

https://ria.ru/20201020/kommunizm-1580531583.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, китай, сша, в мире