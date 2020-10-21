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https://ria.ru/20201021/kislorod-1580802287.html
Ростовские власти прокомментировали данные о смерти больных COVID на ИВЛ
Аварийных ситуаций с поставкой кислорода в госпитале для больных с COVID-19 на базе больницы №20 Ростова-на-Дону в последние дни не было, причины смерти... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:41
2020-10-21T13:19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ростов-на-дону
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Аварийных ситуаций с поставкой кислорода в госпитале для больных с COVID-19 на базе больницы №20 <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a> в последние дни не было, причины смерти пациентов установят патологоанатомы, сообщила журналистам замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.Ранее в СМИ появилась информация, что несколько пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. После этого областной <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a> сообщил, что по поручению Минздрава РФ проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в горбольнице Ростова-на-Дону. В Кремле назвали тревожной информацию о смерти в ростовской больнице пациентов с COVID на ИВЛ, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят и разберутся.По словам Кожуховой, в последние дни увеличилось число госпитализированных в ковидные госпитали Ростова-на-Дону. "Люди поступают с различными, в том числе тяжелыми, патологиями. Для нас большая трагедия, когда погибают люди, но в эти дни аварийных ситуаций, связанных с поставкой кислорода на территории данной больницы не было, и аварийных ситуаций, которые могли бы повлечь смерть больных, не было", - сказала она.Замглавы администрации города добавила, что причины смерти пациентов устанавливают патологоанатомические службы. "На сегодняшний день предписаний о ненадлежащем лечении пациентов в этом и других госпиталях администрация не располагает", - отметила Кожухова.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> области, за последние сутки в регистре умерших - 13 человек с COVID-19, в том числе десять женщин и трое мужчин. Все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 690 человек. В целом число заболевших коронавирусом в регионе за последние сутки увеличилось на 292 человека и достигло 27467 человек, выздоровели 21889 человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580405720.html
https://ria.ru/20200704/1573887404.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ростов-на-дону, происшествия

Ростовские власти прокомментировали данные о смерти больных COVID на ИВЛ

12:41 21.10.2020 (обновлено: 13:19 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт – РИА Новости. Аварийных ситуаций с поставкой кислорода в госпитале для больных с COVID-19 на базе больницы №20 Ростова-на-Дону в последние дни не было, причины смерти пациентов установят патологоанатомы, сообщила журналистам замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.
Ранее в СМИ появилась информация, что несколько пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. После этого областной Росздравнадзор сообщил, что по поручению Минздрава РФ проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в горбольнице Ростова-на-Дону. В Кремле назвали тревожной информацию о смерти в ростовской больнице пациентов с COVID на ИВЛ, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят и разберутся.
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По словам Кожуховой, в последние дни увеличилось число госпитализированных в ковидные госпитали Ростова-на-Дону. "Люди поступают с различными, в том числе тяжелыми, патологиями. Для нас большая трагедия, когда погибают люди, но в эти дни аварийных ситуаций, связанных с поставкой кислорода на территории данной больницы не было, и аварийных ситуаций, которые могли бы повлечь смерть больных, не было", - сказала она.
Замглавы администрации города добавила, что причины смерти пациентов устанавливают патологоанатомические службы. "На сегодняшний день предписаний о ненадлежащем лечении пациентов в этом и других госпиталях администрация не располагает", - отметила Кожухова.
По данным Роспотребнадзора области, за последние сутки в регистре умерших - 13 человек с COVID-19, в том числе десять женщин и трое мужчин. Все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 690 человек. В целом число заболевших коронавирусом в регионе за последние сутки увеличилось на 292 человека и достигло 27467 человек, выздоровели 21889 человек.
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