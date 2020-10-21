https://ria.ru/20201021/kirgiziya-1580831446.html

В Киргизии снизят избирательный порог для партий с семи до трех процентов

Парламент Киргизии в первом чтении одобрил снижение избирательного порога для прохождения в законодательное собрание для партий с 7 до 3%, такое решение принято РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T14:58

2020-10-21T14:58

2020-10-21T15:11

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

цик киргизии

бишкек

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579732376_0:318:3075:2047_1400x0_80_0_0_fcaf885f5c722bdf4c862cd1af0dcdd0.jpg

<strong>БИШКЕК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> в первом чтении одобрил снижение избирательного порога для прохождения в законодательное собрание для партий с 7 до 3%, такое решение принято в среду на заседании парламента.Как сообщил спикер парламента Канат Исаев, за снижение порога проголосовали 83 депутата из 120.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию. На фоне протестов <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> аннулировал итоги выборов. Повторные выборы назначены на 20 декабря.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек.После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, цик киргизии, бишкек, киргизия, в мире