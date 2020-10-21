В Киргизии объявили экономическую амнистию

<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> И.о. президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> объявил экономическую амнистию и дал 30 дней коррупционерам, чтобы вернуть незаконно нажитое в казну, сообщает сайт правительства республики."Уважаемые соотечественники! В настоящее время на все ветви государственной власти возлагаются огромные задачи. В частности, на меня как исполняющего обязанности президента Кыргызской Республики и премьер-министра Кыргызской Республики возложены большие полномочия и ответственность перед народом. Предоставленными мне полномочиями я официально объявляю экономическую амнистию", - говорится в официальном заявлении Жапарова.Он отметил, что за последние 30 лет в таких отраслях, как энергетика, таможенная и налоговая служба, лекарственного обеспечения, выдача лицензии, недропользование и других, процветали системные коррупционные схемы."В этой связи: коррупционерам, организовавшие преступные схемы, наживившиеся на простом народе, обворовывая их; бывшим чиновникам, которые сидят в долях различных компаний; чиновникам, которые путем рейдерского захвата незаконно овладели акциями крупных предприятий; предпринимателям, которые уклоняются от уплаты налогов; отдельным чиновникам, которые замешаны в нарушении действующего законодательства либо оказывающие содействие в совершении указанных деяний; руководителям министерств и ведомств; таможенникам и финансистам. Даю вам 30 дней! Я хочу, чтобы сами все раскрыли и предоставили реальные сведения о имеющихся таковых фактах. Все, что было нажито вами, я требую вернуть в государственную казну!" - добавил и.о. президента.Как уточнил Жапаров, в короткие сроки будет подготовлена правовая база для экономической амнистии и легализации денежных средств, движимого и недвижимого имущества. "Если Вы не воспользуетесь данной возможностью и проигнорируете экономическую амнистию, будут приняты самые строгие меры в соответствии с законом. Я вам это обещаю, мы установим имущество, капитал каждого из вас, где бы оно ни находилось. Напомню, что экономическая амнистия будет применена всего один раз, другой возможности не будет!" - отметил он.Жапаров подчеркнул, что гарантирует неприкосновенность заявленного имущества и доходов, освобождения от всех видов наказаний. "При добровольном декларировании имущества и доходов будет соблюдаться конфиденциальность", - добавляется в заявлении.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Повторные выборы назначены на 20 декабря.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. И.о. президента КиргизииСадыр Жапаров объявил экономическую амнистию и дал 30 дней коррупционерам, чтобы вернуть незаконно нажитое в казну, сообщает сайт правительства республики.
"Уважаемые соотечественники! В настоящее время на все ветви государственной власти возлагаются огромные задачи. В частности, на меня как исполняющего обязанности президента Кыргызской Республики и премьер-министра Кыргызской Республики возложены большие полномочия и ответственность перед народом. Предоставленными мне полномочиями я официально объявляю экономическую амнистию", - говорится в официальном заявлении Жапарова.
Он отметил, что за последние 30 лет в таких отраслях, как энергетика, таможенная и налоговая служба, лекарственного обеспечения, выдача лицензии, недропользование и других, процветали системные коррупционные схемы.
"В этой связи: коррупционерам, организовавшие преступные схемы, наживившиеся на простом народе, обворовывая их; бывшим чиновникам, которые сидят в долях различных компаний; чиновникам, которые путем рейдерского захвата незаконно овладели акциями крупных предприятий; предпринимателям, которые уклоняются от уплаты налогов; отдельным чиновникам, которые замешаны в нарушении действующего законодательства либо оказывающие содействие в совершении указанных деяний; руководителям министерств и ведомств; таможенникам и финансистам. Даю вам 30 дней! Я хочу, чтобы сами все раскрыли и предоставили реальные сведения о имеющихся таковых фактах. Все, что было нажито вами, я требую вернуть в государственную казну!" - добавил и.о. президента.
Как уточнил Жапаров, в короткие сроки будет подготовлена правовая база для экономической амнистии и легализации денежных средств, движимого и недвижимого имущества. "Если Вы не воспользуетесь данной возможностью и проигнорируете экономическую амнистию, будут приняты самые строгие меры в соответствии с законом. Я вам это обещаю, мы установим имущество, капитал каждого из вас, где бы оно ни находилось. Напомню, что экономическая амнистия будет применена всего один раз, другой возможности не будет!" - отметил он.
Жапаров подчеркнул, что гарантирует неприкосновенность заявленного имущества и доходов, освобождения от всех видов наказаний. "При добровольном декларировании имущества и доходов будет соблюдаться конфиденциальность", - добавляется в заявлении.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Повторные выборы назначены на 20 декабря.
Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.
По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).
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По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).
"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.
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"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.
По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).
"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.
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