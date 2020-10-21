https://ria.ru/20201021/kirgiziya-1580797645.html

В Киргизии объявили экономическую амнистию

И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров объявил экономическую амнистию и дал 30 дней коррупционерам, чтобы вернуть незаконно нажитое в казну, сообщает сайт... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T12:21

2020-10-21T12:21

2020-10-21T12:57

протесты в бишкеке

садыр жапаров

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580060935_0:102:2920:1746_1400x0_80_0_0_c45a508db979c6f5cad081f5325023fa.jpg

<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> И.о. президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> объявил экономическую амнистию и дал 30 дней коррупционерам, чтобы вернуть незаконно нажитое в казну, сообщает сайт правительства республики."Уважаемые соотечественники! В настоящее время на все ветви государственной власти возлагаются огромные задачи. В частности, на меня как исполняющего обязанности президента Кыргызской Республики и премьер-министра Кыргызской Республики возложены большие полномочия и ответственность перед народом. Предоставленными мне полномочиями я официально объявляю экономическую амнистию", - говорится в официальном заявлении Жапарова.Он отметил, что за последние 30 лет в таких отраслях, как энергетика, таможенная и налоговая служба, лекарственного обеспечения, выдача лицензии, недропользование и других, процветали системные коррупционные схемы."В этой связи: коррупционерам, организовавшие преступные схемы, наживившиеся на простом народе, обворовывая их; бывшим чиновникам, которые сидят в долях различных компаний; чиновникам, которые путем рейдерского захвата незаконно овладели акциями крупных предприятий; предпринимателям, которые уклоняются от уплаты налогов; отдельным чиновникам, которые замешаны в нарушении действующего законодательства либо оказывающие содействие в совершении указанных деяний; руководителям министерств и ведомств; таможенникам и финансистам. Даю вам 30 дней! Я хочу, чтобы сами все раскрыли и предоставили реальные сведения о имеющихся таковых фактах. Все, что было нажито вами, я требую вернуть в государственную казну!" - добавил и.о. президента.Как уточнил Жапаров, в короткие сроки будет подготовлена правовая база для экономической амнистии и легализации денежных средств, движимого и недвижимого имущества. "Если Вы не воспользуетесь данной возможностью и проигнорируете экономическую амнистию, будут приняты самые строгие меры в соответствии с законом. Я вам это обещаю, мы установим имущество, капитал каждого из вас, где бы оно ни находилось. Напомню, что экономическая амнистия будет применена всего один раз, другой возможности не будет!" - отметил он.Жапаров подчеркнул, что гарантирует неприкосновенность заявленного имущества и доходов, освобождения от всех видов наказаний. "При добровольном декларировании имущества и доходов будет соблюдаться конфиденциальность", - добавляется в заявлении.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Повторные выборы назначены на 20 декабря.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.

https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580154919.html

https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578405941.html

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, киргизия, в мире